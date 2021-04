Fumar tabaco y usar cigarrillos electrónicos está relacionado con un mayor riesgo de síntomas respiratorios

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores estadounidenses han observado que usar cigarrillos electrónicos y continuar fumando tabaco está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar síntomas respiratorios como tos y sibilancias, en comparación con si solo hicieran una de las dos cosas.

El estudio, que está dirigido por investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH) y se ha publicado en el 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine', analizó información de 20.882 personas de 12 años o más años del Estudio de Evaluación de la Población del Tabaco y la Salud (PATH), una encuesta longitudinal representativa a nivel nacional de EEUU.

Los participantes analizados no tenían síntomas respiratorios cuando fueron encuestados en 2015-2016. Cuando fueron encuestados aproximadamente un año después, los síntomas respiratorios fueron reportados por el 10,7% de los que no usaban cigarrillos electrónicos o cigarrillos de tabaco, el 11,8% de los usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos, el 17,1% de los fumadores exclusivos de tabaco y el 19,7% de los usuarios (aquellos que vapearon cigarrillos electrónicos y fumaron cigarrillos de tabaco).

Los usuarios duales tenían 1,9 veces más probabilidades de desarrollar síntomas respiratorios en comparación con los usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos y 1,24 veces más probabilidades en comparación con los fumadores de tabaco exclusivos. El riesgo de nuevos síntomas respiratorios entre las personas que vapeaban pero no fumaban no era significativamente mayor que el riesgo entre las personas que no fumaban ni fumaban.

"Para ayudar a las personas a dejar de fumar, se prefieren los medicamentos aprobados por la FDA, como el parche de nicotina o el medicamento vareniclina. Las personas que vapean cigarrillos electrónicos en un esfuerzo por dejar de fumar cigarrillos de tabaco deben ser advertidas contra el uso de ambos y, en su lugar, deben cambiar completamente de fumar a vapear, con el objetivo final de dejar de vapear también", señala la autora principal Krishna Reddy, investigadora de la División de Medicina Pulmonar y Cuidados Críticos del MGH y del MGH Centro de Investigación y Tratamiento del Tabaco.

La autora principal, Nancy Rigotti, directora del Centro de Investigación y Tratamiento del Tabaco, afirma que "este estudio ayuda a identificar la mejor manera de utilizar los cigarrillos electrónicos para reducir los daños causados por fumar cigarrillos. El uso exclusivo de cigarrillos electrónicos no aumentó el riesgo de nuevos síntomas respiratorios al usar ambos productos (cigarrillos electrónicos y cigarrillos)".