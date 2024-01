Franz Ulrich Hartl, Arthur Horwich, Kazutoshi Mori y Peter Walter, premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Franz Ulrich Hartl, Arthur Horwich, Kazutoshi Mori y Peter Walter han ha sido galardonado este miércoles con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina, por sus descubrimientos sobre los mecanismos biológicos que controlan el funcionamiento de las proteínas y su papel clave en el origen de múltiples enfermedad.

El jurado de esta XVI edición del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento destacado sus hallazgos demostraron el papel clave de las llamadas 'chaperonas' en la formación de las estructuras tridimensionales que adoptan las proteínas para cumplir sus funciones y los trastornos que pueden desencadenar los fallos en esta maquinaria celular.

El trabajo conjunto de los cuatro galardonados ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos tratamientos experimentales contra el cáncer y enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer, el Párkinson, y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y también ha contribuido a lograr una mejor comprensión del proceso de envejecimiento celular.

Por todo ello, el jurado concluye su acta resaltando que los "revolucionarios hallazgos" de los cuatro galardonados han revelado "cómo las células controlan la biogénesis y la degradación de las proteínas, algo fundamental no solo para la fisiología, sino también para entender el origen y diseñar terapias para muchas enfermedades".

En primer lugar, los profesores Ulrich Hartl, del Instituto Max Planck de Bioquímica, Alemania, y Arthur Horwich, de la Universidad de Yale, EEUU, desvelaron la maquinaria celular de la que depende el plegamiento de las proteínas, un proceso imprescindible para que lleven a cabo sus funciones en el organismo; posteriormente, Kazutoshi Mori de la Universidad de Kioto, Japón, y Peter Walter, de Altos Labs y la Universidad de California en San Francisco, EEUU, identificaron el mecanismo de respuesta que se desencadena para replegar o eliminar las proteínas cuando no se pliegan adecuadamente.

En el ADN de nuestras células residen todas las instrucciones que necesitamos para desarrollarnos, sobrevivir y reproducirnos. Pero las principales responsables de llevar a cabo estas funciones son las proteínas y "para cumplir su función deben adoptar determinadas estructuras tridimensionales que se alcanzan en las células con la ayuda de un grupo de proteínas llamadas chaperonas".

Los cuatro galardonados lograron dos descubrimientos clave en este campo: Hartl y Horwich descubrieron la primera ruta celular que regula el plegamiento de proteínas, gracias al hallazgo del papel que desempeña la llamada chaperona Hsp60, mientras que Mori y Walter identificaron el mecanismo al que recurren las células cuando el plegamiento de las proteínas falla, actuando sobre ellas, bien para intentar plegarlas correctamente o, si no es posible, destruirlas.

"Los dos descubrimientos que reconoce el premio son fundamentales para la salud de cada célula y por tanto de nuestro organismo. En particular existen algunas enfermedades que se deben a la acumulación de proteínas que no se han plegado bien y que se convierten, por lo tanto, en tóxicas. Si las proteínas no se pliegan adecuadamente, esto produce la pérdida de función de las células, por ejemplo, en algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso", explica Óscar Marín, catedrático de Neurociencia y director del Centro de Trastornos del Neurodesarrollo del MRC en King's College London (Reino Unido), que ha actuado como secretario del jurado.

"Los hallazgos de los cuatro premiados son importantes no sólo para nuestra comprensión de la biología fundamental, sino también porque conducen a una nueva manera de entender las enfermedades y tratarlas mejor en el futuro", resalta por su parte Dario Alessi, director de la Unidad de Fosforilación y Ubiquitinación de Proteínas del MRC en la Universidad de Dundee (Reino Unido) y miembro del jurado.

"En la actualidad existe un enorme interés, especialmente en el campo de la neurodegeneración, para impulsar vías terapéuticas que puedan mantener las proteínas plegadas correctamente en las células, y también para impulsar el proceso de eliminación de proteínas no plegadas, porque esto es perjudicial para las células. Además, en el caso del cáncer, se piensa que si se pudieran inhibir las enzimas que causan el plegamiento de proteínas en algunos tipos de tumores, esto podría aumentar la capacidad de eliminar las células cancerosas que crecen muy rápido y son muy dependientes de este proceso".

JURADO DE BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA

El jurado ha presidido por Angelika Schnieke, emérita de excelencia en la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania), y cuenta con Óscar Marín, catedrático de Neurociencia y director del Centro de Trastornos del Neurodesarrollo-MRC en King's College London (Reino Unido), como secretario.

Los vocales han sido Dario Alessi, director de la Unidad de Fosforilación y Ubiquitinación de Proteínas-MRC en la Universidad de Dundee (Reino Unido); Lélia Delamarre, Distinguished Scientist y directora del Departamento de Inmunología del Cáncer de Genentech (Estados Unidos); Robin Lovell-Badge, jefe principal de grupo y director del Laboratorio de Biología de las Células Madre y Genética del Desarrollo en el Instituto Francis Crick (Londres, Reino Unido); y Ursula Ravens, catedrática emérita en la Facultad de Medicina Carl-Gustav Carus de la Universidad Técnica de Dresden y científica invitada del Instituto de Medicina Cardiovascular Experimental de la Universidad de Friburgo (Alemania)

Además de Ali Shilatifard, titular de la Cátedra Robert Francis Furchgott de Bioquímica y Pediatría en la Universidad Northwestern (Chicago, Estados Unidos); y Bruce Whitelaw, director del Instituto Roslin y catedrático de Biotecnología Animal en la Royal (Dick) School of Veterinary Studies (RDSVS), en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

En la edición anterior fueron galardonados David Baker, Demis Hassabis y John Michael Jumper por sus contribuciones al uso de la Inteligencia Artificial para la predicción exacta de la estructura tridimensional de las proteínas.

Baker es el creador del programa RoseTTAFold, mientras que Hassabis y Jumper son los autores de AlphaFold2, dos métodos computacionales basados en una sofisticada técnica de aprendizaje automático, denominada aprendizaje profundo. Tanto RoseTTAFold como AlphaFold2 pemiten predecir la forma de las proteínas con una precisión sin precedentes, similar a la de las estructuras determinadas experimentalmente, y a una velocidad excepcional.