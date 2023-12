Fracturas óseas en niños, ¿sirven de algo los suplementos de vitamina D?

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un importante ensayo clínico dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido) y la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) ha descubierto que los suplementos de vitamina D no aumentan la resistencia ósea ni previenen las fracturas óseas en niños con deficiencia de esta vitamina. Así, estos resultados ponen en entredicho percepciones muy extendidas sobre los efectos de la vitamina D en la salud ósea.

El estudio, publicado en la revista 'Lancet Diabetes & Endocrinology', es el mayor ensayo controlado aleatorizado de administración de suplementos de vitamina D jamás realizado en niños.

Alrededor de un tercio de los niños sufre al menos una fractura antes de los 18 años. Se trata de un importante problema de salud mundial, ya que las fracturas infantiles pueden provocar años de discapacidad y/o una mala calidad de vida. El potencial de los suplementos de vitamina D para mejorar la resistencia ósea ha suscitado un interés creciente en los últimos años, basado en el papel de la vitamina D en la promoción de la mineralización ósea. Sin embargo, hasta ahora no se han realizado ensayos clínicos diseñados para comprobar si los suplementos de vitamina D pueden prevenir las fracturas óseas en niños.

En colaboración con socios de Mongolia, un país con una carga de fracturas especialmente elevada y donde la carencia de vitamina D es muy prevalente, investigadores del Queen Mary y de Harvard llevaron a cabo un ensayo clínico para determinar si la administración de suplementos de vitamina D disminuiría el riesgo de fracturas óseas o aumentaría la resistencia ósea en escolares.

A lo largo de tres años, 8.851 escolares de 6 a 13 años residentes en Mongolia recibieron una dosis semanal de suplementos de vitamina D por vía oral. El 95,5% de los participantes tenían deficiencia de vitamina D al inicio del estudio, y los suplementos resultaron muy eficaces para elevar los niveles de vitamina D al rango normal. Sin embargo, no tuvieron ningún efecto sobre el riesgo de fractura ni sobre la resistencia ósea, medida en un subconjunto de 1.438 participantes mediante ecografía cuantitativa.

Los investigadores considera que es probable que los resultados del ensayo lleven a científicos, médicos y especialistas en salud pública a reconsiderar los efectos de los suplementos de vitamina D en la salud ósea.

La doctora Ganmaa Davaasambuu, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, comenta que "resulta sorprendente la ausencia de efectos de la administración continuada y generosa de suplementos de vitamina D sobre el riesgo de fracturas o la resistencia ósea en niños con carencia de vitamina D. En los adultos, la suplementación con vitamina D funciona mejor para la prevención de fracturas cuando se administra calcio al mismo tiempo, por lo que el hecho de no haber ofrecido calcio junto con vitamina D a los participantes en el ensayo puede explicar los resultados nulos de este estudio", añade.

Por su parte, el profesor Adrian Martineau, director del Centro de Inmunobiología de la Universidad Queen Mary de Londres, indica que se excluyó de la participación a los niños que presentaban raquitismo durante el cribado para el ensayo, "ya que no habría sido ético ofrecerles un placebo. Por lo tanto --prosigue--, nuestros resultados sólo son relevantes para los niños con un bajo nivel de vitamina D que no han desarrollado complicaciones óseas. No debe ignorarse la importancia de una ingesta adecuada de vitamina D para la prevención del raquitismo, y las directrices sobre la ingesta diaria de vitamina D siguen siendo importantes y deben seguirse".