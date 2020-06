Las fracturas aumentan el riesgo de mortalidad en los pacientes con Covid-19

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las personas que sufren fractura de fémur e infección por el nuevo coronavirus tienen una mortalidad más elevada respecto a los pacientes tratados por esta afectación traumatológica que no han contraído el nuevo virus, según un estudio liderado por la Fundació Althaia en el que han participado 13 centros de España y que ha publicado el 'Journal of Bone and Joint Surgery'.

El objetivo del Estudio exploratorio de las fracturas de fémur proximal durante la pandemia de la Covid-19, que ha incluido 136 pacientes, ha sido describir la evolución de las personas mayores de 65 años ingresadas con fractura de fémur durante la pandemia.

Entre los trece centros participantes está el Hospital Clínic, el Hospital Vall d' Hebron, el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, además de la Fundació Althaia.

Los resultados indican que la mortalidad a los 10 días del ingreso en las personas con fractura de fémur y, a la vez, con positivo en la prueba PCR para detectar la Covid-19, es del 30 por ciento, mientras que en el resto del grupo el porcentaje es del 5 por ciento. La investigación ahora continúa con el objetivo de analizar cuál es la mejor estrategia para tratar a estos pacientes.

ESTUDIO SOBRE CIRUGÍA Y COVID-19

Por otra parte, la revista 'The Lancet' acaba de publicar los primeros resultados del estudio multicéntrico internacional sobre cirugía y covid-19 promovido por el University Hospital Birmingham en el cual participa la Fundació Althaia.

El artículo analiza la mortalidad a 30 días en pacientes con infección por Covid-19 que se someten a cualquier tipo de cirugía, así como las complicaciones postoperatorias. En la investigación participan 235 hospitales de 24 países y, de momento, se han analizado 1.128 pacientes.

El estudio señala que la mortalidad global es del 23,8 por ciento, y que tuvieron complicaciones pulmonares el 51,5 por ciento de los pacientes estudiados, de los cuales el 38 por ciento no sobrevivió. En las personas mayores de 70 años infectadas por el nuevo virus, el riesgo de mortalidad en los 30 días después de la cirugía es 2,3 veces mayor que el grupo de los menores de 70 años.

En cuanto al sexo, en el grupo de los hombres el riesgo de muerte es 1,75 mayor que en el de las mujeres. De ahí la importancia del cribado preoperatorio de coronavirus SARS-CoV-2 como realiza la Fundació Althaia en todos los pacientes antes de someterse a cualquier intervención quirúrgica.

El objetivo es valorar el aplazamiento de los procedimientos no urgentes y aplicar tratamientos para retrasar o evitar la cirugía sobre todo en los hombres mayores de 70 años infectados por covid-19, que es el colectivo que presenta mayor riesgo. El estudio, que sigue abierto, lleva ya más de 12.000 casos analizados.

Por otra parte, el servicio de Dermatología de Althaia ha participado en el estudio COVID-Piel, un trabajo multicéntrico en el que han participado 25 instituciones sanitarias de toda España y más de 100 dermatólogos. La investigación, promovida por el Hospital Plató, el Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín y el Hospital Universitario de Móstoles, ha incluido 375 pacientes.

El estudio ha servido para recoger las manifestaciones cutáneas de la covid-19 que hasta ahora eran desconocidas. También ha permitido clasificarlas en cinco tipos de lesiones: urticaria, maculo-papular, perniosis-like (similar a sabañones), vesiculoso (parecido a una varicela) y livedo-necrosis distal. La tipología de estas lesiones se ha relacionado con la gravedad y el momento evolutivo de la infección.

En la actualidad, la Fundació lidera 14 proyectos de investigación relacionados con la enfermedad, 9 de los cuales se han incorporado recientemente. Estas nuevas investigaciones son de diferentes especialidades, como reumatología, hematología, pediatría, salud mental y enfermería.

Algunos de los proyectos son estudios observacionales, por ejemplo para conocer el impacto de la pandemia en los profesionales tanto a nivel emocional como de aprendizajes adquiridos, roles y apoderamiento, o para analizar aspectos éticos. Otros son ensayos clínicos con medicamentos.

En paralelo, Althaia participa en 21 estudios impulsados por otras instituciones sanitarias del país y del extranjero y varias sociedades científicas. Estos proyectos son para evaluar tratamientos y terapias, conocer la incidencia del delirio en pacientes críticos, así como el impacto de la pandemia en diferentes personas que se han sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, entre otros.