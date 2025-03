Fisioterapeutas aconsejan realizar un estudio personalizado a las personas con obesidad antes de practicar ejercicio

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Enfermedades Metabólicas del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), María Jesús Jiménez, ha advertido sobre los riesgos de aplicar ejercicio físico sin supervisión sanitaria en personas con obesidad, por lo que ha aconsejado "realizar un estudio personalizado al paciente, para conocer sus capacidades y limitaciones antes de desarrollar ejercicios de cierta intensidad".

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se celebra este martes, Jiménez ha explicado que la fisioterapia, dentro de equipos multidisciplinares, "ayuda a los pacientes a recuperar fuerza y movilidad, mejorar la capacidad aeróbica, el sistema cardiovascular, etc., aumentando la calidad de vida de estas personas".

Al hilo, ha apuntado que la obesidad predispone a padecer problemas cardiovasculares, musculoesqueléticos, respiratorios o renales, entre otros, y aumenta el riesgo de morbimortalidad. También incrementa las probabilidades de tener diabetes y ciertos tipos de cáncer.

"Queremos que estas personas se muevan, pero siempre con los factores de riesgo bajo control. Hay evidencia científica de una prevalencia más alta de lesiones por sobrecarga en personas con obesidad y mayor dificultad en los procesos de recuperación", ha señalado Jiménez.

Así, ha resaltado que las personas con obesidad suelen presentar más problemas en los miembros inferiores (rodillas, menisco y pies), en la columna y hombros (manguito rotador y zona glenohumeral), y también problemas reumáticos, fibromialgias o inflamaciones que conllevan dolor.

Por ello, ha recalcado que es necesario que "la actividad física se haga con supervisión", refiriéndose además a los equipos multidisciplinares de profesionales sanitarios que intervienen en este tipo de tratamientos. Dentro de ellos, los fisioterapeutas definen la dosis de ejercicio, la intensidad que se debe prescribir a cada paciente y la progresión que puede asumir esa persona.

En este punto, la especialista ha indicado varios ejemplos de situaciones que pueden suponer riesgos elevados cuando personas con obesidad realizan ejercicio sin supervisión o con la supervisión de un profesional no sanitario. Entre ellos, los ejercicios de fuerza un poco exigentes, ya que "pueden aumentar el riesgo de lesiones por sobrecarga o del aparato musculoesquelético".

Asimismo, ha afirmado que trabajar a partir del 60%-70% de la capacidad máxima, aumentando la función cardiorrespiratoria, "puede incrementar el riesgo de alteraciones cardiovasculares". También ha subrayado que realizar un ejercicio demandante de cierta intensidad en personas con diabetes de tipo 2 puede generar hipoglucemias.

"Aún sigue existiendo mucho prejuicio en la obesidad. Se relaciona a estas personas con pereza, abandono o escasa fuerza de voluntad, cuando el problema es mucho más profundo", ha agregado Jiménez.

TRAS UNA CIRUGÍA BARIÁTRICA

La especialista ha explicado que cuando se somete a una cirugía metabólica a estas personas hay varias situaciones secundarias a esa operación que también se pueden atender desde la fisioterapia, como el aumento del dolor lumbar.

Aunque una de las intervenciones más frecuentes tiene que ver con el aumento de caídas. "Después de la cirugía hay un cambio drástico del volumen del cuerpo y del peso de estas personas y no es tan fácil manejarlo de un día para otro. Cuando el paciente tiene que subir o bajar una cuesta, pasar por un terreno irregular, etc., su cuerpo no es el mismo y no responde igual, hay pérdida de destreza", continua Jiménez.

Según la experta, la fisioterapia ayuda aquí a reeducar ese manejo del cuerpo. "El ejercicio sensoriomotor y trabajo propioceptivo, junto con otros abordajes como la terapia manual, puede resultar muy útil para acercar el nuevo esquema corporal al que la persona percibe y alejado del que recuerda, y reducir el volumen de caídas", ha finalizado.