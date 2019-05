La fecundación in vitro no tiene ningún efecto sobre el desarrollo infantil

Publicado 08/05/2019 17:34:37 CET

Los padres con hijos concebidos mediante FIV, IIU o que usan medicamentos para la infertilidad pueden estar seguros de que el tratamiento no tiene impacto en el desarrollo infantil.

Un estudio de Fertility Centers of Illinois (Estados Unidos), en colaboración con Rush University Medical Center, ha confirmado que la fecundación in vitro no tiene ningún efecto en el desarrollo infantil y que, por tanto, es igual que la gestación de forma natural.

En el estudio, publicado en la revista 'Fertility & Sterility', participaron 1.881 personas, de las cuales 229 habían utilizado un método para poder tener un hijo (medicación contra la infertilidad, inseminaci*n intrauterina o fecundación in vitro) y 1.652 concibieron de forma natural.

Ambos grupos lograron hitos de desarrollo en una línea de tiempo similar. "Los padres pasan mucho tiempo con sus hijos y conocen su comportamiento mejor que nadie, por lo que es importante analizar el desarrollo desde su perspectiva. Como resultado, muchos pacientes no siguen un tratamiento de fertilidad debido al temor de que su hijo no sea normal, por lo que este estudio ayuda a que este temor desaparezca", han zanjado los investigadores.