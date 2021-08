La falta de ejercicio y la mala nutrición podrían aumentar el riesgo de enfermedades como la demencia

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia (IoPPN) del King's College de Londres ha descubierto que tanto la dieta como el ejercicio pueden influir en el riesgo de deterioro cognitivo (DC) y demencia al influir potencialmente en la neurogénesis del hipocampo (el proceso por el cual el cerebro produce nuevas células cerebrales) mucho antes de su aparición.

El estudio, publicado en la revista 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association', sugiere que la neurogénesis alterada en el cerebro podría representar potencialmente un biomarcador temprano tanto para la EC como para la demencia.

La investigación estudió cómo la sangre de los participantes con y sin EC y demencia podría influir en la neurogénesis del hipocampo en entornos de laboratorio y si la dieta y el ejercicio eran factores importantes.

Específicamente, se recogieron muestras de sangre de 418 adultos franceses mayores de 65 años 12 años antes del diagnóstico de DC y demencia y se analizaron en células madre del hipocampo humano. Además, se recopiló información sobre los datos sociodemográficos, de estilo de vida y clínicos de cada participante y se midió el estado cognitivo de incidencia y la demencia cada 2 a 3 años durante un período de 12 años.

A lo largo del estudio, los investigadores establecieron que 12 años antes del diagnóstico, tanto el DC como el Alzheimer estaban asociados con niveles de muerte de células madre neurales. El equipo también encontró que el ejercicio, la nutrición, los niveles de vitamina D, carotenoides y lípidos están asociados con la velocidad a la que mueren las células.

Además, la actividad física y la nutrición fueron factores clave que también determinaron el estado del DC. Específicamente, los investigadores encontraron que la reducción de la actividad física y el aumento de la desnutrición aumentaron la muerte celular, lo que a su vez aumentó el riesgo de DC en el futuro.

Si bien estudios previos han establecido que la dieta y el ejercicio tienen algunos efectos protectores contra el DC y la demencia, estas funciones no se conocen bien a nivel neurobiológico. Hasta la fecha, los estudios en animales han demostrado cómo la dieta y el ejercicio pueden influir directamente en la neurogénesis del hipocampo, lo que podría explicar cómo el ejercicio y la dieta pueden ejercer biológicamente sus efectos, pero este estudio arroja más luz sobre esto en el contexto de un modelo humano.

La doctora Sandrine Thuret, investigadora principal del estudio de King's IoPPN, destaca: "Nuestro estudio ha demostrado no solo que existen marcadores individuales de neurogénesis hipocampal asociados con la DC y la demencia 12 años después, sino también que existe cierto grado de especificidad con respecto a los diagnósticos de subtipos de demencia".

"Específicamente, si un individuo muestra un aumento en sus niveles de muerte celular durante la diferenciación (cuando las células madre neurales se están convirtiendo en neuronas), podemos ver esto como una posible señal de advertencia del DC", señala.

Y añade que, por el contrario, "una disminución en los niveles de muerte celular durante la proliferación (el proceso por el cual una sola célula se divide en un par) y la reducción de la integridad de las células progenitoras del hipocampo podrían verse como un predictor de la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, respectivamente".

Según Alzheimer's Research UK, había un total de 525,315 personas que vivían con un diagnóstico de demencia en el Reino Unido en 2020 [1] . Se espera que las tasas de deterioro cognitivo y demencia tripliquen su prevalencia para 2040.

Dr Andrea du Preez, the study's first author from King's IoPPN said, "While more work is undoubtedly needed to fully understand how diet and exercise might modulate hippocampal neurogenesis, our findings may represent an effective early preventative strategy against CD and dementia."