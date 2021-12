Los factores predictivos de la trombosis portal están relacionados con la severidad de la hipertensión, según estudio

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los factores predictivos asociados a la aparición y progresión de la trombosis portal, en los pacientes con cirrosis, son los relacionados con la severidad de la hipertensión portal, según ha revelado un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS y del CIBEREHD.

El estudio, que se ha publicado en la revista 'Journal of Hepatology', ha evaluado los factores de riesgo de trombosis portal en la cirrosis hepática y ha concluido que los factores de coagulación y de inflamación no desempeñan un papel relevante en su evolución. Los resultados del informe no recomiendan realizar un estudio de trombofilia de forma rutinaria a los pacientes con cirrosis que desarrollan una trombosis portal no tumoral.

El trabajo ha estado liderado por Fanny Turon, primera firmante del estudio, hepatóloga del hospital e investigadora del IDIBAPS y por Joan Carles Garcia-Pagan, jefe del grupo Regulación de la microcirculación hepática en la cirrosis y enfermedades vasculares hepáticas del IDIBAPS, jefe de sección de Hemodinámica Hepática del Clínic y jefe de grupo del CIBEREHD. Este trabajo ha sido fruto de la colaboración con el servicio de hemoterapia y hemostasia del Clínic, liderado por Joan Carles Reverter, con distintos miembros de la sección de abdomen del Centro de Diagnóstico por la Imagen del hospital (CDI) y con Ton Lisman, investigador de la Universidad de Groningen.

Así pues, según indica el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERISCIII), la trombosis de la vena porta (PVT) es un evento relativamente frecuente en pacientes con cirrosis. Aunque se han descrito diferentes factores de riesgo para la PVT, como la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo portal (PBFV) y parámetros relacionados con la gravedad de la hipertensión portal, éstos se basan en estudios retrospectivos que evalúan un número limitado de parámetros. El objetivo del estudio actual era evaluar la incidencia y los factores de riesgo para el desarrollo de PVT no tumoral de forma prospectiva en un grupo grande de pacientes con cirrosis.

En este estudio se han evaluado de forma muy exhaustiva los potenciales factores de riesgo implicados en el desarrollo de trombosis portal no tumoral (factores clínicos, bioquímicos, inflamatorios y factores adquiridos y hereditarios de la coagulación) en un grupo de 369 pacientes con cirrosis hepática.