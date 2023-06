La exposición prenatal a los ftalatos puede afectar a la fertilidad futura

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición prenatal a sustancias químicas llamadas ftalatos, que se utilizan en cientos de productos, puede conducir a cambios hormonales en las hembras que podrían afectar a su fertilidad futura, sugiere un estudio en ratones que se presenta en ENDO 2023, la reunión anual de la Sociedad Endocrina norteamericana.

El estudio reveló que los embriones de ratones hembra expuestos a ftalatos durante la gestación presentaban niveles de testosterona más bajos que los no expuestos a estas sustancias químicas. Inmediatamente después del nacimiento, las hembras de ratón expuestas a ftalatos durante la gestación presentaban niveles más bajos de la hormona estradiol que las no expuestas.

"Estos cambios en los niveles hormonales se produjeron en momentos críticos de su desarrollo y podrían acabar provocando mayores problemas de fertilidad", afirma la investigadora principal, Mary Bunnell, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (Estados Unidos).

Durante la mitad de la gestación y en el periodo inmediatamente posterior al parto, el cuerpo se desarrolla y cambia de forma significativa. En esos momentos, el aumento de las hormonas sexuales es crucial para el correcto desarrollo y funcionamiento reproductivo.

En los varones, la principal hormona sexual es la testosterona, asociada al crecimiento del pene y los testículos y a la masculinización de las neuronas. En las mujeres, la principal hormona sexual es el estradiol, que estimula el tejido mamario y actúa como hormona de crecimiento de los órganos reproductores. El aumento de los niveles de estas hormonas permite la maduración de los órganos sexuales y crea la base para la futura fertilidad.

"El nivel de hormonas sexuales durante los periodos fetal y neonatal es crítico, y las alteraciones de los niveles en estos momentos pueden causar anomalías reproductivas que pueden no ser evidentes hasta la edad adulta", añade Bunnell.

Las sustancias químicas que alteran los procesos endocrinos, como los ftalatos, están omnipresentes en nuestro entorno, por lo que es muy difícil evitar su exposición. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, los ftalatos se utilizan en la fabricación de juguetes, suelos y revestimientos de vinilo, detergentes, aceites lubricantes, envases de alimentos, productos farmacéuticos, bolsas y tubos de sangre, y productos de cuidado personal, como esmaltes de uñas, lacas para el pelo, lociones para después del afeitado, jabones, champús y perfumes, y pueden filtrarse de los envases a los alimentos que consumimos.

Las investigaciones en curso han revelado numerosos problemas de salud relacionados con la exposición a los ftalatos, sobre todo en el sistema reproductor y otros sistemas endocrinos. Los niños prepúberes corren un riesgo especial. Se ha demostrado que los ftalatos pueden atravesar la placenta, poniendo al feto en desarrollo en riesgo de exposición gestacional a estas sustancias químicas peligrosas durante un periodo sensible de su desarrollo, recuerda Bunnell.

En el nuevo estudio, los investigadores estudiaron dos grupos de ratones. En un grupo, los investigadores imitaron la exposición humana a los ftalatos dosificando por vía oral a las ratonas embarazadas una mezcla de ftalatos formulada para reflejar los niveles de ftalatos encontrados en los seres humanos. En el segundo grupo, las ratonas embarazadas no se expusieron a los ftalatos. Se midieron las hormonas fetales y neonatales de las crías de ambos grupos.

Durante la gestación, los embriones hembra expuestos a los ftalatos tenían niveles de testosterona más bajos que las hembras no expuestas. Las recién nacidas tenían niveles de estradiol más bajos que las no expuestas. Sin embargo, no se observaron cambios similares en los varones.

Los resultados muestran que la exposición prenatal a los ftalatos tuvo efectos dependientes del sexo sobre los niveles hormonales en momentos críticos del desarrollo.

El estudio de seguimiento indica que esos cambios hormonales dependientes del sexo no se deben al impacto sobre la producción de esteroides sexuales gonadales en machos y hembras, sino a un impacto dependiente del sexo sobre la capacidad metabólica del hígado.

"Este estudio inicia una nueva perspectiva sobre la toxicidad reproductiva de los ftalatos, situando al hígado como objetivo principal --destaca Bunnell--. Proporciona un enfoque único para comprender los efectos dependientes del sexo de las sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, y podría allanar el camino para el desarrollo de estrategias clínicas para mitigar los efectos de la exposición a los ftalatos".