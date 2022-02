La exposición en la infancia al plomo en el agua potable se asocia con un mayor riesgo de delincuencia adolescencia

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición al plomo en el agua potable, especialmente de pozos privados, durante la primera infancia se asocia con un mayor riesgo de ser denunciado por delincuencia durante la adolescencia, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Indiana (EEUU).

El estudio, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ha encontrado que los niños que obtienen agua de pozos privados antes de los 6 años tienen niveles más altos de plomo en la sangre y, como resultado, tienen un riesgo 21 por ciento mayor de ser denunciados por cualquier delincuencia después 14 años, y un 38 por ciento más de riesgo de tener antecedentes por una denuncia grave, como delitos graves contra la propiedad o con armas y agresión por delitos menores.

"Sabemos que la exposición al plomo en una etapa temprana de la vida se ha relacionado con un coeficiente intelectual más bajo, menores ingresos a lo largo de la vida y un mayor riesgo de problemas de conducta y actividad delictiva", ha señalado Jackie MacDonald Gibson, autora del estudio y presidenta del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional en la Escuela de Salud Pública de IU-Bloomington.

"Esta investigación destaca la necesidad de reconocer los riesgos para los niños que dependen del agua de pozos privados y de nuevos programas para garantizar que tengan acceso a agua potable limpia. No hacerlo impone cargas no solo a los niños afectados y sus familias, sino también a la sociedad en general", advierte.

Los investigadores analizaron un conjunto de datos de 20 años que vinculaba las mediciones de plomo en la sangre de 13.580 niños menores de 6 años con su fuente de agua potable antes de los 6 años y con los registros de delincuencia juvenil informados después de que los niños cumplieron los 14 años.

Además de encontrar una correlación entre la exposición al plomo y los problemas de conducta en los adolescentes, el estudio también encontró que los niveles de plomo en la sangre eran aproximadamente un 11 por ciento más altos en los niños que dependían de pozos privados, en comparación con los niños que recibían servicios de agua comunitarios.

La administración Biden anunció recientemente un Plan de Acción Federal para reemplazar las tuberías de plomo que conectan unos 10 millones de hogares a los sistemas de agua comunitarios. Pero Gibson afirma que si bien este plan es un paso esencial para disminuir el riesgo de exposición de los niños al plomo en el agua potable, no resuelve el problema de la exposición de los niños al plomo del agua de pozos privados.

Actualmente, el 13 por ciento de los hogares estadounidenses dependen de pozos privados. Los pozos domésticos no están regulados por la Ley de Agua Potable Segura y, por lo tanto, rara vez se analizan para detectar plomo o se tratan para evitar la disolución del plomo de las tuberías y accesorios domésticos.

El investigador afirma que el plomo en el agua de cualquier fuente causa el mismo daño, pero los niños con agua de pozos privados son más susceptibles a estar expuestos al plomo en el agua porque la mayoría de los propietarios de pozos privados no cuentan con sistemas de control de corrosión para evitar la filtración de plomo de los componentes del pozo, plomería y accesorios en el agua del hogar. Por el contrario, se requiere que los sistemas de agua comunitarios controlen su agua en busca de plomo y que establezcan sistemas de control de la corrosión si se detectan niveles elevados de plomo.

Para abordar este problema, los investigadores señalan que los vecindarios que dependen de pozos privados y ciudades o pueblos fronterizos, pero que no están incorporados en ellos, son buenos candidatos para las extensiones del servicio de agua comunitario debido a su proximidad a la infraestructura existente. Mientras los que están más lejos podrían recibir filtros de agua domésticos a tarifas subsidiadas según los ingresos.

"Esta investigación confirma la necesidad urgente de prevenir la exposición temprana al plomo en el agua potable. La tecnología para resolver este problema está fácilmente disponible y su implementación es una cuestión de voluntad política y debe ser parte de la mejora de la infraestructura en los EEUU", concluye.