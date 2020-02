La exposición diaria a la contaminación por ozono, relacionada con un mayor riesgo de muerte

Actualizado 11/02/2020 9:06:15 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición diaria al ozono a nivel del suelo en ciudades de todo el mundo está asociada con un mayor riesgo de muerte, según el estudio más grande de este tipo publicado por la revista 'The BMJ', en el que han participado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los hallazgos, basados en datos de más de 400 ciudades en 20 países de todo el mundo, incluyendo datos de 48 capitales de provincia de España, muestran que más de 6.000 muertes cada año se habrían evitado en las ciudades seleccionadas si los países hubieran implementado estándares más estrictos de calidad del aire.

El ozono a nivel del suelo es un gas altamente reactivo que se encuentra comúnmente en entornos urbanos y suburbanos, formado cuando los contaminantes reaccionan a la luz solar. Los umbrales actuales de calidad del aire (en microgramos por metro cúbico de aire ambiente) oscilan entre 100 microgramos / m3 (OMS), 120 microgramos / m3 (directiva de la Unión Europea), 140 microgramos / m3 (Estándar nacional de calidad del aire ambiente de EE. UU.) Y 160 microgramos / m3 (Estándar chino de calidad del aire ambiente).

Revisiones recientes sugieren que el 80 por ciento de la población mundial de áreas urbanas está expuesta a niveles de contaminación del aire por encima del umbral de la OMS. La mayoría de los estudios anteriores han encontrado asociaciones positivas entre el ozono a nivel del suelo y la mortalidad, pero las diferencias en el diseño y la calidad del estudio hacen que sea difícil sacar conclusiones consistentes en las diferentes regiones.

Para tratar de abordar esto, un equipo de investigación internacional analiza las muertes y las medidas ambientales (clima y contaminantes del aire) en 406 ciudades en 20 países, con períodos superpuestos entre 1985 y 2015. Utilizando datos de la Red de Investigación Colaborativa de Múltiples Ciudades y Múltiples Países obtuvieron niveles promedio diarios de ozono (por encima de un nivel máximo de fondo de 70 microgramos / m3), partículas, temperatura y humedad relativa en cada ubicación para estimar el número diario de muertes adicionales atribuibles al ozono.

Se analizaron un total de 45.165.171 muertes en las 406 ciudades. En promedio, un aumento de 10 microgramos/m3 en el ozono durante el día actual y el anterior se asoció con un aumento del 0,18 por ciento en el riesgo de muerte, lo que sugiere evidencia de una posible asociación directa (causal). Esto equivale a 6.262 muertes adicionales cada año (o el 0,2 por ciento de la mortalidad total) en las 406 ciudades que podrían haberse evitado potencialmente si los países hubieran implementado estándares de calidad del aire más estrictos de acuerdo con la directriz de la OMS.

"Este hallazgo refuerza la evidencia de una posible asociación directa y equivale a 6.262 muertes adicionales cada año o el 0,2 por ciento de la mortalidad total en las ciudades estudiadas", ha detallado el investigador del CSIC Aurelio Tobías, que trabaja en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.

Además, se encontraron impactos de mortalidad más pequeños pero aún sustanciales incluso para las concentraciones de ozono por debajo de los niveles de referencia de la OMS, lo que respalda la iniciativa de la OMS de alentar a los países a revisar las directrices actuales de calidad del aire y hacer cumplir restricciones de emisiones más estrictas para cumplir con estas recomendaciones, dicen los investigadores.

Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa, y los investigadores señalan algunas limitaciones. Por ejemplo, áreas como América del Sur, África y Medio Oriente no estaban representadas o no fueron evaluadas, y las diferencias en el análisis y la recopilación de datos entre países pueden haber afectado la precisión de sus estimaciones.

Sin embargo, dicen que sus resultados sugieren que la mortalidad relacionada con el ozono "podría reducirse potencialmente bajo estándares más estrictos de calidad del aire". Además, las intervenciones para reducir aún más la contaminación por ozono "proporcionarían beneficios adicionales para la salud, incluso en regiones que cumplen con las normas y directrices reguladoras actuales", agregan.

"Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el diseño de futuras acciones de salud pública; particularmente, por ejemplo, en relación con la implementación de estrategias de mitigación para reducir los impactos del cambio climático", ha zanjado el investigador.