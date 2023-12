La exposición al cannabis se relaciona con un riesgo 1,5 veces mayor de resultados poco saludables en el embarazo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un amplio estudio de más de 9.000 embarazadas de todo Estados Unidos los investigadores de la University of Utah Health (Estados Unidos) han descubierto que la exposición al cannabis durante el embarazo se asocia con una medida compuesta de resultados poco saludables del embarazo, especialmente bajo peso al nacer, y que una mayor exposición se asocia con mayores riesgos.

En comparación con la mayoría de los estudios anteriores, este estudio, publicado en la revista 'JAMA', fue más amplio y midió la exposición al cannabis con mayor precisión, lo que permitió a los investigadores distinguir los efectos del cannabis en sí de los causados por otras condiciones de salud correlacionadas.

"El consumo de cannabis no es seguro --asegura el doctor Robert Silver, catedrático de obstetricia y ginecología de la U of U Health y último autor del estudio--. Aumenta el riesgo de complicaciones en el embarazo. Si es posible, no deberías consumir cannabis durante el embarazo".

Los investigadores se vieron impulsados a responder a esta pregunta en parte por las respuestas contradictorias que muchas personas encuentran cuando intentan informarse sobre las repercusiones del consumo de cannabis en la salud.

"Hay tanta información por ahí (discusión y canales de medios sociales y en Internet) sobre el consumo de cannabis y el embarazo --explica Torri Metz, vicepresidente de investigación de obstetricia y ginecología en U of U Health y autor principal del estudio--. Creo que a los pacientes les cuesta entender qué es lo que debería preocuparles, si es que debería preocuparles algo".

De hecho, algunos estudios anteriores sobre el tema no hallaron ninguna relación entre el consumo de cannabis y las complicaciones del embarazo. Uno de los obstáculos a los que se enfrenta este tipo de investigación, según Metz, es que existen "muchas diferencias entre las características básicas de las personas que consumen y las que no consumen cannabis durante el embarazo. Hay distintos índices de ansiedad y depresión".

Estas diferencias también pueden influir en los riesgos del embarazo, lo que hace difícil averiguar las consecuencias relacionadas específicamente con el consumo de cannabis, señala.

La amplia población del estudio, que incluía participantes de ocho centros médicos de todo Estados Unidos, permitió a los investigadores abordar esta cuestión. Al poder comparar los resultados del embarazo de tantas participantes, 610 de las cuales presentaban niveles detectables de exposición al cannabis, los investigadores pudieron desligar estadísticamente los efectos del consumo de cannabis de muchos otros factores, como las enfermedades preexistentes, la exposición a la nicotina y la situación socioeconómica.

Los científicos descubrieron que la exposición al cannabis se asociaba a un riesgo 1,5 veces mayor: el 26% de las embarazadas expuestas al cannabis tuvieron un embarazo poco saludable, frente al 17% de las no expuestas. Los mayores niveles de exposición al cannabis a lo largo del embarazo se asociaron a mayores riesgos.

Una característica distintiva del estudio fue la forma en que los investigadores midieron la exposición al cannabis. Mientras que en otros estudios se había pedido a los participantes que informaran de su propio consumo de cannabis (lo que se ha demostrado que subestima dos o tres veces la tasa real de consumo), los científicos midieron los niveles de un subproducto metabólico del cannabis en las muestras de orina de los participantes, lo que proporcionó mediciones más precisas de la exposición al cannabis.

Para evaluar las repercusiones en el embarazo, los investigadores analizaron un conjunto de resultados sanitarios negativos, como el bajo peso al nacer, la hipertensión relacionada con el embarazo, la muerte fetal y el parto prematuro por indicación médica.

De todos ellos, la asociación entre el consumo de cannabis y el bajo peso al nacer fue la más fuerte. Todas estas afecciones se han relacionado con una menor función de la placenta, que suministra oxígeno y nutrientes al bebé en crecimiento.

Aunque este tipo de estudio no puede determinar por qué el cannabis se asocia a resultados negativos en el embarazo, estudios anteriores en primates no humanos han descubierto que la exposición prolongada al cannabis puede interferir en el riego sanguíneo de la placenta. La correlación observada por Metz y sus colegas sugiere que el cannabis puede alterar la placenta humana de forma similar.

Silver añade que el mayor riesgo observado en los niveles más altos de exposición es especialmente preocupante dada la gran cantidad de THC que se encuentra en los productos de cannabis más nuevos, productos que apenas empezaban a estar disponibles entre 2010 y 2014, cuando se recogieron los datos del estudio. Los efectos sobre la salud de estos productos más concentrados siguen siendo en gran medida desconocidos.

Los investigadores instan a las personas que estén considerando consumir cannabis durante el embarazo a mantener una conversación abierta con su médico. Aunque las embarazadas pueden recurrir al cannabis para aliviar las náuseas o la ansiedad, se ha demostrado que otros remedios son seguros.

"Hay muchísimas razones por las que la gente consume cannabis --afirma Silver--, pero puede haber terapias alternativas que ayuden a mitigar los síntomas".

Subraya que se necesita con urgencia seguir investigando sobre las repercusiones del cannabis en la salud para que los pacientes puedan tomar decisiones informadas sobre su salud.

"Mientras haya seres humanos interesados en consumir este producto debemos evaluar los efectos sobre la salud, tanto buenos como malos, con la mayor precisión posible, y proporcionar esa información a la gente", concluye.