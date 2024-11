Expertos señalan la importancia de consolidar el desarrollo tecnológico y la IA en el ámbito sanitario

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tecnología y la inteligencia artificial son claves para la democratización de la medicina, así como para el diseño y desarrollo de políticas de gestión sanitaria más eficientes, según han puesto de manifiesto expertos reunidos en el ciclo 'La Sanidad española mirando al futuro' que organiza la Fundación Economía y Salud y la Fundación Ortega-Marañón.

Al respecto, el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez Artés, ha recordado que la tecnología contribuye a un mejor desarrollo de los tratamientos y los diagnósticos clínicos. "No solo por las herramientas que incorpora, sino por el incremento e intercambio de información que genera entre profesionales y pacientes", ha añadido, al tiempo que ha recordado su importancia a la hora de hacer una adecuada evaluación de las tecnologías.

Para el doctor Fernando Bandrés, director del Centro de Estudios Marañón, "la velocidad del cambio y la transformación tecnológica es el presente, por eso debemos ser ágiles a la hora de modernizar nuestro sistema sanitario". En esa misma línea, José Ignacio Nieto, coordinador del ciclo y miembro del Comité Científico de la Fundación Economía y Salud, remarcó que "la sanidad no tiene futuro si no es a través de la salud digital, y esta no tiene desarrollo si no es a través de la Inteligencia Artificial (IA) y las TIC".

Precisamente sobre IA, versó la conferencia inaugural de Ignacio Hernández Medrano, fundador de Savana y neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, con un análisis de los retos que tiene por delante nuestra sanidad para mejorar su capacidad de modernización y la digitalización del sistema. "La inteligencia artificial es clave para la democratización del acceso a datos clínicos y está cambiando por completo la manera en que entendemos la medicina", reflexiona el experto.

Por otro lado, el director de Sistemas y TIC de Grupo Quirón, Ángel Blanco, dio a conocer los resultados de la app móvil 'MiQuirónSalud' y cómo su implementación hace efectivo el camino digital del paciente de la mano de los profesionales. El objetivo de esta herramienta es unir toda la red hospitalaria y centros de salud del Grupo Quirón en España.

Por otro lado, Isabel Sastre, subdirectora de Sistemas y TIC y Coordinadora de Innovación y Virginia Hernández, facultativa especialista de área del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, presentaron la Plataforma de datos clínicos e inteligencia artificial del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Esta iniciativa busca la innovación tanto en la parte de información y paciente como en la investigación.