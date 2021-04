Expertos resaltan que las personas con VIH tienen más riesgo de sufrir enfermedades mentales

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las personas que viven con VIH tienen más probabilidades de padecer depresión o ansiedad y el riesgo de sufrir una enfermedad mental es más alto, según han resaltado expertos con motivo de un nuevo webinar del ciclo 'VIH ES 2.0: Ir más allá de la indetectabilidad' sobre 'Sistema nervioso central y salud mental en los pacientes VIH', que se celebrará este jueves.

Este programa de formación 'on line' impulsado por SEISIDA y Gilead se inició en 2020 y se desarrolla a lo largo de 2021, y que pretende dar respuesta a los retos que todavía persisten en el manejo de la infección por VIH.

Los trastornos mentales que sufren las personas con VIH suelen pasar desapercibidos en la mayoría de los casos y, por este motivo, no reciben el tratamiento adecuado, advierte el doctor Jordi Blanch, especialista Senior en Psiquiatría y Coordinador de Urgencias de Psiquiatría (ICN): "Esto supone, muy a menudo, la persistencia del sufrimiento de la persona con VIH y puede afectar la evolución de su enfermedad y de la respuesta al tratamiento antirretroviral".

Además, se necesita un abordaje multidisciplinar que integre a especialistas en materia psicológica, así como formación continuada y educación y concienciación para los profesionales y pacientes sobre la gestión de las emociones. "La intervención multidisciplinar es fundamental para realizar un adecuado abordaje de los problemas de salud mental de las personas con VIH, incluyendo a las mismas personas afectadas por la enfermedad", añade el doctor Blanch.

Es muy importante que los pacientes con VIH comuniquen a su equipo médico síntomas relacionados con la salud mental como pueden ser la depresión, la ansiedad, el insomnio y el consumo de sustancias como el alcohol o la metanfetamina para una buena gestión de su patología y una adecuada toma de decisiones con el objetivo de un mejor manejo de su infección a corto y largo plazo.

Asimismo, en la fase aguda del VIH, se pueden presentar una serie de infecciones oportunistas capaces de afectar al cerebro y al sistema nervioso; el propio virus también es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y causar un daño neurológico. Ambas situaciones pueden afectar al paciente, modificando la manera en la que la persona con VIH piensa y se comporta.

Por ello, a lo largo del webinar, el doctor Ignacio Pérez Valero, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz de Madrid, también hablará sobre el impacto de las alteraciones del sistema nervioso central en la calidad de vida de los pacientes con VIH, presentará datos sobre los factores asociados a tener en cuenta para lograrlo y las herramientas de medida existentes para su evaluación.

El webinar será moderado por la doctor M.ª José Galindo, de SEISIDA, y contará con la participación del doctor Ignacio Pérez Valero, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz de Madrid; y del doctor Jordi Blanch, Especialista Senior en Psiquiatría y Coordinador de Urgencias de Psiquiatría (ICN).

SALUD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON VIH

El programa 'VIH ES 2.0: Ir más allá de la indetectabilidad' aborda diferentes temas relacionados con necesidades no cubiertas que van más allá del control de la carga viral y que perjudican la salud y la calidad de vida de las personas con VIH. Estas jornadas 'on line' están dirigidas a profesionales sanitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales, enfermería, educadores sociales, psicólogos y todos aquellos profesionales que trabajan en el área de VIH.

Cada mes, de la mano de reconocidos expertos se debatirá acerca de un tema concreto e importante para el bienestar de las personas con VIH, como su calidad de vida, comorbilidades, inflamación, necesidades de los supervivientes, uso de medidas reportadas por el paciente, etc. Las sesiones serán virtuales, de hora y media de duración y con metodología participativa y enfoque multidisciplinar.

El próximo webinar se celebrará el 27 de mayo, con el título 'Salud cardiovascular en el paciente con VIH' y contará con la participación del doctor Julián Olalla, que hablará de la perspectiva clínica en el manejo de la salud cardiovascular en pacientes con VIH, y la doctora Marta Pombo Jiménez, que tratará el abordaje multidisciplinar de la enfermedad cardiovascular en VIH. Será moderado por la doctora Concha Amador, presidenta de SEISIDA.