Expertos en obesidad apuestan por dietas individualizadas y que vayan "más allá de la pérdida de peso"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos participantes en el 30º Congreso Europeo de Obesidad (ECO23), que ha tenido lugar en Dublín (Irlanda), han defendido la importancia de que las dietas estén basadas en evidencia científica, sean individualizadas y vayan "más allá de la pérdida de peso".

El presidente de la Asociación Belga para el Estudio de la Obesidad (BASO), Bart van der Schueren, ha llamado la atención sobre otro aspecto crucial para optimizar el abordaje de la obesidad.

Entre otras cuestiones, el experto ha advertido que la única forma de prevenir y tratar eficazmente la obesidad es detectando la enfermedad de forma precoz y estadificándola según su gravedad. Por eso, considera que la definición de obesidad centrada únicamente en el índice de masa corporal (IMC = 30 kg/m2) "no es adecuada".

"El IMC tiene serias deficiencias. Es una herramienta extremadamente valiosa para que los epidemiólogos realicen un seguimiento de la prevalencia de la obesidad en todo el mundo, pero no tiene en cuenta en absoluto la heterogeneidad de la enfermedad. Por lo tanto, para evaluar y estadificar la obesidad en un individuo que vive con obesidad, necesitamos herramientas de diagnóstico adicionales", ha asegurado el experto.

En cuanto al tratamiento de la obesidad, Bart van der Schueren, como el resto del panel de ponentes de la sesión, también ha coincidido en aconsejar que no se centre en la cantidad de pérdida de peso y señala que "una de las cosas más importantes que cabe tener en cuenta es que no debemos hablar de obesidad, sino de las obesidades".

"La obesidad es una enfermedad crónica extremadamente heterogénea, y es absolutamente necesario tenerlo en cuenta a la hora de controlarla. Por lo tanto, para los profesionales sanitarios en general, y los médicos en particular, es crucial que primero evalúen las repercusiones que tiene la obesidad en el bienestar médico, funcional y mental de la persona que vive con obesidad", ha detallado.

Estas apreciaciones se contemplan en el reciente documento de posicionamiento que han elaborado conjuntamente la European Association for the Study of Obesity (EASO) y la European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), focalizado en el tratamiento médico nutricional para el manejo del sobrepeso y la obesidad en adultos.

Sobre este consenso ha centrado su exposición Luca Busetto, co- presidente del Grupo de Trabajo para el Manejo de la Obesidad de la EASO, indicando que la idea principal es defender que cualquier intervención dietética se base en una evaluación nutricional precisa que tenga en cuenta los valores y preferencias de cada individuo y los determinantes sociales de sus elecciones alimentarias.

"Nos alejamos de un mensaje prescriptivo que recomienda la misma intervención para cualquier persona, apostando decididamente por un enfoque diferenciado, personalizado y centrado en las necesidades de cada paciente", ha resaltado Busetto, también presidente de la Sociedad Italiana de Obesidad.