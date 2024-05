Expertos destacan la necesidad de abordar el infradiagnóstico de la neuropatía

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La neuropatía, el daño a los nervios que causa dolor y entumecimiento en los pies y las manos y que eventualmente puede provocar caídas, infecciones e incluso amputaciones, es muy común y está subdiagnosticado, según un estudio de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología .

"Más de un tercio de las personas con neuropatía experimentan un dolor agudo, punzante o similar a un shock, lo que aumenta sus tasas de depresión y disminuye la calidad de vida", comenta la autora del estudio Melissa A. Elafros, de la Universidad de Michigan. en Ann Arbor y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología. "Las personas con neuropatía también tienen un mayor riesgo de muerte prematura, incluso cuando se tienen en cuenta otras afecciones que padecen, por lo que identificar y tratar a las personas con neuropatía o en riesgo de padecerla es esencial".

En el estudio participaron 169 personas de una clínica ambulatoria de medicina interna que atiende principalmente a pacientes de Medicaid en Flint, Michigan (Estados Unidos). Los participantes tenían una edad promedio de 58 años y el 69% eran negros. La mitad de las personas tenía diabetes, que puede causar neuropatía. Un total del 67% tenía síndrome metabólico, que se define como tener exceso de grasa abdominal más dos o más de los siguientes factores de riesgo: presión arterial alta, triglicéridos (un tipo de grasa que se encuentra en la sangre) más altos de lo normal, niveles altos de azúcar en la sangre y colesterol bajo de lipoproteínas de alta densidad (HDL), o colesterol "bueno". Estos factores de riesgo también están asociados con la neuropatía.

Todos los participantes fueron evaluados para detectar polineuropatía simétrica distal. También se recopiló información sobre otras condiciones de salud. Un total del 73% de las personas padecían neuropatía. De ellos, al 75% no se le había diagnosticado previamente la afección. Casi el 60% de las personas con neuropatía experimentaban dolor. De los que tenían neuropatía, el 74 % tenía síndrome metabólico, en comparación con el 54 % de los que no tenían neuropatía.

Después de ajustar por otros factores que podrían afectar el riesgo de neuropatía, los investigadores encontraron que las personas con síndrome metabólico tenían más de cuatro veces más probabilidades de tener neuropatía que las personas que no tenían el síndrome. Los investigadores también buscaban cualquier relación entre raza, ingresos y neuropatía, ya que se han realizado pocos estudios sobre esos temas. No hubo relación entre los bajos ingresos y la neuropatía. En cuanto a la raza, los negros tenían un menor riesgo de neuropatía. Los negros constituían el 60% de los que tenían neuropatía y el 91% de los que no tenían neuropatía.

"La cantidad de personas con neuropatía en este estudio, particularmente neuropatía no diagnosticada, fue extraordinariamente alta: casi tres cuartas partes de la población del estudio", explica Elafros. "Esto resalta la necesidad urgente de intervenciones que mejoren el diagnóstico y el tratamiento de esta afección, así como la necesidad de gestionar los factores de riesgo que pueden conducir a esta afección".

Una limitación del estudio es que se trata de una instantánea en el tiempo; no siguió a las personas para ver quién desarrolló neuropatía con el tiempo. Tampoco analizó las razones por las que las personas no pudieron controlar los factores de riesgo que pueden provocar neuropatía.