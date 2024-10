Expertos aconsejan incentivar la actividad física y las relaciones sociales en pacientes con dolor crónico

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en tratamiento del dolor crónico han instado a los pacientes con dolor crónico a incentivar la actividad física que realizan y las relaciones sociales que mantienen para mejorar su bienestar y calidad de vida, según han señalado en la jornada TuDolorImporta, organizada este miércoles por la Sociedad Española del Dolor (SED), en colaboración con Dolor.com.

"Cuando una persona está sola, el estímulo más poderoso es el dolor, por lo que los pensamientos y las emociones se vuelven negativos, lo que conlleva mucho sufrimiento. Las relaciones aportan comprensión y distracción, mejoran la calidad de vida e influyen en el estado de ánimo", ha explicado la psicóloga Almudena Mateos, especializada en el tratamiento del dolor crónico, a través de su píldora 'Salir de casa, aunque duela'.

En este sentido, la psicóloga ha subrayado la importancia de salir de casa porque "si no, el único estímulo es el dolor y, aunque sea por un momento breve, se consigue no estar todo el día centrado en la enfermedad". Además, salir y moverse es fundamental, ya que uno de los problemas más frecuentes provocados por el dolor es la disminución de la actividad, que empeora el estado físico, reduce algunas sustancias que contribuyen a tolerar el dolor, como las endorfinas, y provoca que las personas se sientan enfermas.

En esta línea, la fisioterapeuta Alexandra Alonso, especializada en el tratamiento del dolor crónico, ha hecho hincapié en los beneficios de la actividad física regular en su receta 'Ejercicios de andar por casa'. "El dolor crónico suele llevar a un ciclo vicioso de inactividad que puede desencadenar una serie de problemas adicionales como el debilitamiento muscular, la pérdida de densidad ósea, el aumento de peso, el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como el desarrollo de fragilidad prematura", ha detallado.

El ejercicio físico repercute también en el bienestar mental, ya que el cuerpo libera endorfinas, 'hormonas de la felicidad', que actúan como analgésicos naturales, ayudando a mitigar la percepción del dolor. En cuanto a la reducción del dolor, el movimiento regular contribuye a "desensibilizar el sistema nervioso que, en casos de dolor crónico, puede estar en alerta y reaccionando de forma desproporcionada a estímulos normales y mejora la circulación sanguínea, lo que favorece la regeneración de los tejidos y reduce la inflamación, entre otros".

Asimismo, Mateos ha apuntado que es esencial la comunicación entre los miembros de la familia porque "si no, corremos el riesgo de que haya incomprensión y problemas porque puede haber algún familiar sobrecargado o que se angustia porque no sabe cómo ayudar y se rinde porque no consigue comprender al afectado por la enfermedad".

Por su parte, la abogada y paciente de fibromialgia Isabel López Ramos ha explicado su receta sobre el 'Impacto laboral y los trámites administrativos relacionados con el dolor crónico', debido a la influencia que tienen a nivel laboral en los pacientes. Según ha resaltado, en muchos casos los síntomas del dolor crónico provocan falta de concentración, incapacidad para desarrollar tareas cotidianas o la imposibilidad de seguir un horario en función de las necesidades de la profesión.

López ha insistido en que es esencial adaptar los puestos de trabajo al ritmo de los pacientes, los descansos que necesiten, las actividades que pueden desarrollar y, sobre todo, empatizar porque "nadie quiere desplazar o abandonar su trabajo o su profesión de forma voluntaria, sino que, cuando esto ocurre, es porque no existe otra opción".

En este sentido, ha reivindicado que se agilicen procedimientos administrativos como obtener el estatus de discapacidad o la resolución de incapacidad laboral porque la demora en estos trámites deriva en que los pacientes estén en una situación vulnerable e incluso sufran situaciones de precariedad económica.

"Desde las administraciones públicas se debería informar de una manera profesional y detallada de los plazos y requisitos necesarios para cada procedimiento que el paciente tiene que afrontar, ya que suelen iniciarlos desinformados", ha manifestado la abogada, quien ha añadido que la dificultad para demostrar la enfermedad y la incomprensión existente en torno a la misma implica que los afectados tengan que hacer un gran esfuerzo para explicar y avalar con documentación la patología.