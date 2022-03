Experto reconoce la dificultad de conseguir un movimiento completo y simétrico tras una parálisis facial

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital La Luz (Madrid), Antonio Fernández García, ha reconocido la dificultad de conseguir un movimiento de la cara completo y simétrico tras una parálisis facial aunque, sin embargo, ha matizado que la cirugía es capaz de lograr una mejora en la calidad de vida y autoestima del paciente.

En la actualidad, existen principalmente dos técnicas quirúrgicas para ello, tal y como ha indicado García, que son las técnicas estáticas y las dinámicas. Así, las estáticas buscan dar un soporte y elevar las zonas de la cara que están "caídas" por la parálisis. "Como un lifting de la ceja, así como colocar una pesa en un párpado para que cierren el ojo", ha aclarado.

De acuerdo con el cirujano maxilofacial, en este tipo de pacientes lo más importante inicialmente es proteger el ojo. Según explica, "al no cerrar el ojo por la parálisis, la córnea está expuesta y son pacientes que, si no se hace nada, pueden desarrollar queratitis, úlceras corneales y riesgo elevado de perder la visión.

Las técnicas dinámicas son las más complejas y buscan devolver la movilidad en la cara paralizada. Tal y como asevera Antonio Fernández García, el uso de unas técnicas u otras dependerá de si se trata de una parálisis facial reciente o antigua.

"Ese límite son los dos años. En un paciente con una afectación del nervio facial de menos de un año y medio de evolución, su musculatura facial aún no se ha atrofiado de manera irreversible y puede ser recuperable si vuelve la corriente eléctrica a dicha

musculatura. Es decir, si se restaura la conducción nerviosa a los músculos de la mímica facial. Si no llega el impulso nervioso a los músculos de la cara en un año y medio esos músculos ya no son recuperables", ha explicado.

Así, detalla, que en los casos de parálisis faciales de larga duración, se llevan a cabo transferencias de otros músculos del cuerpo a la cara. En cambio, para casos recientes, de menos de 18 meses, el objetivo es restablecer las conexiones nerviosas, localizando otros nervios craneales no afectos y establecer nuevas

uniones neurales. "Se trata de restablecer el impulso eléctrico perdido hacia musculatura facial", ha precisado.