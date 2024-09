Un experto psicólogo advierte sobre la percepción de la soledad: "no debe ser romantizada ni demonizada"

Durante una charla en Espacio Caser Málaga, David Salinas, reflexionó sobre la soledad no deseada en el entorno de un mundo hiperconectado



MÁLAGA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

"La soledad no debe ser romantizada ni demonizada". Esta es una de las principales conclusiones del encuentro 'Sociedad soledad. convivir con el silencio' que se ha celebrado este pasado jueves 19 de septiembre en el Espacio Caser Málaga a cargo del psicólogo y escritor David Salinas.

El encuentro, concebido como una charla-taller en la que el público asistente colaboró activamente e interactuó con el ponente, abordó cómo en un mundo hiperconectado la soledad no deseada es una problemática creciente que afecta a personas de todas las edades.

Espacio Caser, que abrió sus puertas en la primavera de 2023, es un punto de encuentro y debate en el que se celebran eventos en los que se comparten nuevas tendencias de la sociedad y las necesidades de las personas, de acuerdo al objetivo de la compañía aseguradora de anticipar soluciones aseguradoras innovadoras.

Salinas abrió su encuentro en este espacio exponiendo datos recogidos en el barómetro del Observatorio de la soledad no deseada, y que apuntan que una persona de cada cinco (el 20%), sufre soledad no deseada; que dos de cada tres personas que sufren soledad llevan en esta situación más de dos años; y que de las personas que actualmente no se sienten solas, más de una de cada tres tuvo una etapa en la que se sintió bastante o muy sola.

Por otro lado, de las personas que actualmente no sufren de soledad no deseada, pero en algún momento de su vida sí que lo han sufrido, son prácticamente un tercio de la sociedad española.

El experto psicólogo puso de relieve como dato especialmente llamativo que la soledad no deseada está especialmente extendida entre la juventud, un 34,6% entre los 12 y los 24 años.

De otra parte, las relaciones sociales online son más frecuentes entre las personas que sufren soledad que entre las que no sufren soledad. "Tendríamos que analizar si esto es causa o consecuencia", reflexionó Salinas en su intervención.

Además, la soledad está inversamente relacionada con el nivel educativo y tiene mayor prevalencia en desempleados o familias con dificultad para llegar al fin de mes, personas nacidas en el extranjero o pertenecientes al colectivo LGTBIQ+.

"La soledad puede interpretarse como una situación de amenaza. En realidad cualquier evento, cualquier situación de vida puede interpretarse como algo positivo, como algo negativo o como una amenaza. Y cuando le damos un significado negativo a lo que estamos viviendo, lo que vamos a sentir no va a ser positivo, va a ser incómodo, desagradable, doloroso", ha señalado.

A renglón seguido y enlazando con la idea anterior, David Salinas ha insistido en la idea de "no romantizar ni demonizar la soledad", toda vez que es importante "cómo percibamos y cómo interpretamos la soledad, cómo nos vamos a sentir con eso".

A colación de esta misma reflexión el psicólogo malagueño recuerda la condición social del hombre, "pertenecemos a la tribu, nos gusta estar con la gente y la necesitamos, aunque sea solo por una cuestión de supervivencia".

David Salinas afirmó que "la soledad no deseada es una realidad que no podemos ignorar. Afecta a personas de todas las edades y condiciones, y es nuestro deber como sociedad ofrecer soluciones y apoyo a quienes se sienten solos. Este evento es un paso más en nuestro compromiso con el bienestar de la población y la interconexión entre generaciones".

El psicólogo también invitó al público a diferenciar entre estar solo y sentirse solo, y al respecto explicó que la emoción es automática (estímulo-respuesta), mientras que el sentimiento está mediatizado por la razón. "La soledad es un sentimiento porque yo tengo que ponerle nombre a ese estado, pero la soledad no deseada es cuando realmente estoy en un estado de soledad que es bastante permanente y que se vive de forma intensa y complicada", detalló.

Salinas puso de manifiesto que si bien el sentimiento de soledad pueda correlacionarse con la depresión, lo más importante y preocupante es que la soledad no deseada siempre viene acompañada de la tristeza.

En la charla en Espacio Caser Málaga también introdujo el concepto de desamparo y lo contrapuso con el de soledad, toda vez que el desemparo tiene que ver con la sensación de que uno se pueda valer por si mismo; y puso como ejemplo lo que sienten las personas mayores que no han recibido o no reciben alfabetización digital y, sin embargo, se ven obligadas a "lidiar con las nuevas tecnologías".

"El sentimiento de desamparo se correlaciona con la ansiedad, por supuesto. Cuando te sientes abandonado a tu suerte y que no tienes los recursos necesarios para salir adelante, lo que vas a sentir es un sentimiento de ansiedad, un sentimiento de que algo malo está pasando, de peligro. Porque cuando sentimos ansiedad es nuestro cerebro diciéndonos que estamos en peligro y que tenemos que hacer algo", ha explicado.

TRASTORNOS LIGADOS A LA SOLEDAD

En su charla en Espacio Caser, el psicólogo también definió algunos de los trastornos ligados a la soledad, y puso como primer ejemplo el FOMO o "miedo a perderse algo", que relacionó especialmente con los jóvenes y el miedo a perderse algo de lo que anuncian en un grupo virtual en redes o mensajería instantánea.

Delfín también señaló que en las terapias de psicología cada vez se perciben más casos de miedo al abandono, a ser abandonado, que también asoció a la juventud, y que dijo que provoca un estado de hipervigilancia.

Y por último, puso el caso contrario, es decir, la ansiedad social, que es la que padecen las personas que retrasan y evitan los eventos sociales, es decir, quienes prefieren estar solos o en grupos muy reducidos. "Evitan los eventos sociales porque piensan que ahí es donde les va a pasar algo malo, donde les van a evaluar, a juzgar, o sienten que van a hacer el ridículo, etcétera".

David Salinas animó a interpretar y reconocer las situaciones y estados emocionales que se dan cuando la soledad es prorrogada. "Se trata de poder tolerar la soledad mucho mejor e incluso disfrutarlo", señaló al respecto; y puso el ejemplo de una frase del matemático y filósofo Blaise Pascal que dijo que "todas las desdichas de los hombres se deben a una sola cosa, no saber permanecer en reposo en una habitación".

En el último tramo de su intervención, Salinas, con la colaboración de varias personas del público que intervinieron para aportar sus puntos de vista, abordó la soledad en el contexto de una sociedad individualista; y apuntó como cada vez son más las personas que acuden a su consulta por los problemas derivados de tender una relación con una persona narcisista.

También puso el acento en el hiperestímulo que hoy en día se recibe a través de las nuevas tecnologías y cómo las Redes Sociales de Internet se han convertido en "escaparates de la felicidad" que, a menudo, ofrecen una imagen distorsionada de la felicidad.

Por último, David Salinas invitó al público a dividirse en tres grupos a los que propuso la elaboración de un listado de iniciativas en pro de combatir la soledad no deseada, pero con un añadido especial, debían contextualizar sus propuestas en la década de los 80 del siglo XX.