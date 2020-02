Experto insiste en que si se elimina la hepatitis C se acabará con un "problema de salud pública"

Publicado 13/02/2020 18:54:21 CET

El jefe de Digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Javier Crespo, ha insistido en el simposio 'En el diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis C, el tiempo cuenta', organizado por la compañía biofarmacéutica AbbVie en el marco de la celebración del 45º Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que si se elimina la hepatitis C se acabará con un "problema de salud pública".

"España es el país líder en eliminación de la hepatitis C, pero todavía tenemos retos pendientes que abordar de manera inmediata y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Si eliminamos la hepatitis C, acabaremos con un problema de salud pública", ha dicho.

Asimismo, el doctor ha subrayado la importancia de implantar programas de cribado homogéneos en las distintas comunidades autónomas, buscar a aquellos pacientes que alguna vez tuvieron un diagnóstico de hepatitis C pero no están en manos de los especialistas y de simplificar el diagnóstico y el tratamiento.

Por su parte, la doctora del Hospital Clínic de Barcelona, Zoe Mariño,ha puesto de relevancia cómo las técnicas que se emplean actualmente han permitido diagnosticar la hepatitis C en un solo paso y en pocas horas. En este sentido, ha destacado la necesidad de simplificar este proceso especialmente en las poblaciones con mayor prevalencia y más probabilidades de reinfección.

Asimismo, ha resaltado la eficacia de los tratamientos de corta duración, ha compartido los datos de evidencia en vida real, y ha abogado por tratar con terapias de corta duración a los pacientes con problemas de adherencia.

Del mismo modo, la doctora del Hospital Torrecárdenas de Almería,

Marta Casado, , ha explicado las barreras lingüísticas y socioculturales para el diagnóstico y abordaje del paciente foráneo con el virus de la hepatitis C VHC y ha compartido su experiencia en la eliminación de la hepatitis C en un área de alta inmigración.

De hecho, la especialista ha subrayado el papel de las asociaciones y ONG, el trabajo con atención primaria para una mejor derivación y la necesidad de materiales en el idioma del paciente, que favorezcan su acceso a la información.

Además, el doctor del Hospital Universitario de Canarias, Manuel Hernández Guerra, ha hablado sobre los pacientes que en algún momento tuvieron un diagnóstico positivo de la hepatitis C, pero no están en manos del especialista ni han recibido tratamiento. A su juicio, el porcentaje de estos enfermos supondría en torno al 60 por ciento en mayores de 35 años, por lo que ha destacado la necesidad de implementar sistemas de rescate tales como las alertas electrónicas.