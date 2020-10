Experto defiende que el COVID-19 "se transmite sobre todo por el aire" y critica a Sanidad por no recoger la evidencia

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor José Luis Jiménez, experto en química-física de aerosoles de la Universidad de Colorado (Estados Unidos), ha apuntado que el virus del COVID-19 se transmite "sobre todo por el aire", no por gotas y superficies, y ha criticado al Ministerio de Sanidad por no recoger esta evidencia y situarse bajo la "dictadura intelectual" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no reconoce aún oficialmente la transmisión por aerosoles.

En su intervención en el debate 'La pandemia que está doblegando a España: ¿qué está fallando?, ¿qué hacemos ahora?', organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), el experto ha apuntado, al igual que han hecho científicos en una carta en la revista 'Science', que la evidencia a favor de la vía de transmisión por aerosol es "abrumadora".

En este punto, ha aplaudido la opinión emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), de Alemania o Reino Unido, que sí se han adelantado a la OMS para reconocer esta 'tercera vía' de contagios. "Sanidad, en cambio, es parte de la dictadura intelectual de la OMS, dice exactamente lo mismo", ha criticado.

Jiménez ha señalado que la OMS aceptó "inmediatamente" la transmisión por gotas del COVID-19, pero se ha negado a los aerosoles "a pesar de la evidencia abrumadora". "Costó muchas décadas que se reconociera que la tuberculosis o el sarampión se contagiaban por el aire. Se ha repetido este mismo error con el COVID-19. La OMS está atascada en una ciencia del siglo XIX y tenemos que llegar al siglo XXI", ha expuesto.

Sobre los problemas en particular de España, ha denunciado que en el interior de bares y restaurantes, la ventilación es "inexistente". "La mayoría son incubadoras del virus; sin embargo, se mantienen abiertos y se pretendían cerrar los parques", ha indicado.

El experto ha resaltado la necesidad de trasladar lo máximo posible la actividad a exteriores, junto a otras medidas útiles para frenar los contagios: "Hay que hacer todo lo que se pueda fuera, ajustarse bien la mascarilla y reducir el tiempo y la cantidad de gente en interiores, junto con ventilar constantemente".

La directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, ha respondido a Jiménez que desde el Ministerio de Sanidad se está intentado "incorporar estas investigaciones en los documentos" para "recoger esta posibilidad" de contagio. "Somos conscientes de algún estudio que está en marcha. Los espacios cerrados donde se habla o se canta son elementos que pueden favorecer muchísimo la transmisión. Siempre que se pueda hay que tener ventilación al máximo posible. Así lo intentamos recoger en los protocolos y en nuestra comunicación con la ciudadanía", ha insistido.

Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró el pasado jueves que "no hay evidencia científica sólida" de que el coronavirus se transmite en espacios cerrados normales, más allá de los entornos donde se realizan procedimientos médicos con aerosoles. "No hay evidencias sólidas de que haya habido transmisión probada por aerosoles en medios sociales normales, si bien hay grupos que están proponiéndolo como un mecanismo de transmisión posible", argumentó Simón en rueda de prensa.