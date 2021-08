Experto avisa de que las ITS conforman una "epidemia que está lejos de controlarse"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Curso de Actualización en Infecciones de Transmisión Sexual organizado por la Fundación Jiménez Díaz, el jefe asociado del Servicio de Medicina Interna y especialista de la Sección de Enfermedades Infecciosas del hospital, el doctor Alfonso Cabello, ha advertido de que "se podrían calificar las ITS como otra de las epidemias que está lejos de controlarse".

Algunas, como la sífilis, la infección gonocócica o la infección por clamidia han presentado "un incremento constante" en la última década, registrando España algunas de las tasas más elevadas de Europa. Otras, como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), registran "una incidencia mantenida", añade, lejos aún de un control eficaz, a pesar de los avances.

Precisamente, sobre la incidencia del VIH el especialista apunta que se está produciendo "un aplanamiento de la curva" y "un leve descenso" en el caso de los colectivos de mayor riesgo. Por el contrario, la infección gonocócica, por clamidia y la sífilis "se encuentra completamente fuera de control", asevera.

Los datos, tanto en Estados Unidos como en Europa, muestran tasas más elevadas de algunas de estas infecciones "en hombres que tienen sexo con otros hombres y en mujeres trans", mientras que la tasa de infección asintomática por clamidia es "significativamente mayor" en mujeres jóvenes. Esto no hace más que evidenciar la importancia de facilitar la información y el cribado a toda persona que desee descartar una ITS.

Algo a lo que, según advierte, "la pandemia no ha ayudado".

De hecho, debido a las limitaciones en el acceso a los sistemas de salud, se ha dificultado la capacidad de diagnóstico y cribado de las ITS, tanto en Atención Primaria como en centros específicos. Sin embargo, diversas publicaciones han reportado el mantenimiento de algunas prácticas de mayor riesgo, como el 'chemsex', durante este periodo.

Todo esto ha llevado a que, desde el ámbito sanitario, se trabaje en entornos cada vez más multidisciplinares e interdisciplinares, donde la intervención de diferentes profesionales es de vital importancia para el abordaje y control de estas patologías. "Los pacientes que son atendidos en nuestro centro también lo son en sus centros de salud correspondientes y otros centros comunitarios", manifiesta el doctor Cabello. Por ello, para lograr una atención precoz y de calidad durante la celebración del curso, se ha incidido en el interés de divulgar la actividad y abordaje que realizan cada uno de ellos y los canales de derivación apropiados.

Además, se han dado a conocer recientes avances para el control de estas infecciones, como las técnicas moleculares, que han supuesto un gran paso en la detección de casos; el desarrollo de los tratamientos antirretrovirales, que suprimen la carga viral del VIH-1 en sangre en la mayoría de los pacientes (y, por ende, eliminan la capacidad de transmisión por la vía sexual); así como la implementación de la profilaxis preexposición.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En pos de avanzar en la investigación de las infecciones de transmisión sexual, desde el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) se trabaja actualmente en varios ensayos clínicos, tanto para lograr una vacuna frente al VIH, como para el desarrollo de nuevos antirretrovirales; la evaluación de la vacuna del VPH frente a la displasia anal, con un nuevo antibiótico frente a la infección gonocócica; o proyectos en sífilis, herpes o linfogranuloma venéreo.