Experto asegura que el coronavirus podría estar controlado en junio si todos los países actúan como China

GUANGZHOU, 12 Mar. (Xinhua/EP) -

El especialista respiratorio chino Zhong Nanshan, jefe del grupo de expertos de China para el abordaje del coronavirus, ha asegurado este jueves que si la mayoría de los países actúan tomando medidas como el país asiático, la pandemia global de coronavirus Covid-19 podría estar bajo control "para junio".

"Sé que algunos países han hecho un buen trabajo y otros no. Algunos países han recordado a las personas que desconfíen del virus y que no lo traten como gripe. Nuestra estimación del control global para junio se basó en las medidas positivas tomadas por esos países, pero si el mundo no concede gran importancia a abordar la amenaza y la infecciosidad del virus a través de intervenciones, este plazo puede extenderse", ha advertido Zhong en una conferencia de prensa celebrada en Guangzhou.

Las cifras de muertes y contagios en China han descendido de manera muy pronunciada en los últimos días, sin llegar este jueves incluso a la veintena, en comparación a los miles de casos que registraron durante las anteriores semanas. De hecho, el Ministerio de Salud ha asegurado que el país asiático ya ha superado el pico del brote de nuevo coronavirus, tras constatar una disminución constante en el número de nuevos casos, especialmente en el caso de la ciudad de Wuhan, considerada el origen de esta pandemia mundial.