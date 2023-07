Experto advierte de que el "mal uso" del aire acondicionado aumenta las consultas por dolor faríngeo y disfonías

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos advierten que el "mal uso" del aire acondicionado aumenta las consultas al otorrinolaringólogo por dolor faríngeo y disfonías, afecciones que se incrementan principalmente por los cambios bruscos de temperatura y la utilización abusiva de estos aparatos de climatización.

El doctor Carlos De Paula, otorrinolaringólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, señala que las otitis y los problemas de faringe "son las principales causas de las consultas de otorrinolaringología durante la época estival".

Diagnosticar y tratar estas patologías es importante para evitar alteraciones en la voz y, además, la aparición de faringitis y laringitis.

Es "extremadamente importante" recordar que, si aparece una disfonía, sensación de cuerpo extraño o disfagia (molestias continuas al tragar) que duren más de 2-3 semanas en un paciente fumador y/o bebedor es obligatoria una revisión con el especialista de otorrinolaringología para descartar otras patologías menos frecuentes pero más perjudiciales.

"En verano se suelen posponer desafortunadamente estas revisiones por varios motivos, lo cual retrasa el diagnóstico y el enorme beneficio de un tratamiento precoz. Por fortuna esta situación no es frecuente aunque sí evitable y no es raro observar algún caso todos los veranos", comenta el doctor De Paula

Según el profesional, cuando no se trata de una patología funcional de la laringe y se debe a factores externos, uno de los principales causantes en época estival es el mal uso del aire acondicionado, "un uso inadecuado es nocivo para las vías respiratorias, el cambio brusco de temperatura cuando se pasa rápidamente de un espacio refrigerado a otro con temperatura ambiente puede ser el causante de una inflamación".

RECOMENDACIONES

El doctor De Paula afirma que "beber líquido de manera frecuente (no necesariamente en mucha cantidad) y respirar de forma correcta entre otras medidas ayuda a evitar inflamaciones o infecciones que deriven en alteraciones de la voz" y recuerda que "las personas operadas de amígdalas son especialmente vulnerables".

El especialista advierte de la utilización de los aires acondicionados en los coches, "al ser un habitáculo pequeño el foco emisor está muy cerca de la persona". Se recomienda, por tanto, "mantener una temperatura razonable, aproximadamente por encima de los 22 o 23 grados, nunca por debajo y evitar en la medida de lo posible que el foco emisor de aire apunte directamente a la cara. Si es posible es mejor configurarlo para que el aire se disperse de manera indirecta".

Otro de los consejos que no se debe olvidar según el doctor Fito es "no elevar el tono de voz en los lugares ruidosos y evitar en la medida de lo posible dormir con el aire acondicionado encendido toda la noche ya que se reseca la vía respiratoria durante unas horas en las que no se hidrata en ningún momento". Al respecto, anima a programar un apagado a las 2-3 horas de acostarse o usar la función ventilador.

Respecto a las bebidas frías y helados, cuyo consumo aumenta en verano, el facultativo marca unas pautas sencillas que consisten en "no tragar de golpe", ya que se pueden ingerir manteniéndolo en la boca unos segundos antes de tragar para que se rebaje el frío de lo que consumimos.