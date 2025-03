Europa y Asia Central notifican 127.350 casos de sarampión en 2024, la cifra "más alta" en 25 años

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las regiones de Europa y Asia Central han notificado 127.350 casos de sarampión en 2024, el doble que el año anterior y que supone la cifra "más alta" en 25 años, tal y como se desprende de un análisis realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Más del 40 por ciento de todos estos casos son niños menores de cinco años, y la mitad han requerido hospitalización; según datos preliminares recibidos hasta el 6 de marzo de 2025, se han registrado 38 muertes relacionadas.

"El sarampión ha vuelto, y es una llamada de atención. Sin tasas altas de vacunación no hay seguridad sanitaria. Estamos dando forma a nuestra nueva estrategia sanitaria regional para Europa y Asia Central y no podemos permitirnos perder terreno. Todos los países deben redoblar sus esfuerzos para llegar a las comunidades que no están suficientemente vacunadas. El virus del sarampión nunca descansa, y nosotros tampoco podemos hacerlo", ha advertido el director regional de la OMS para Europa, el doctor Hans P. Kluge.

La región alcanzó un pico en 1997, cuando identificó 216.000 casos, y llegó a un mínimo en 2016 con 4.400 casos; sin embargo, se observó un resurgimiento en 2018 y 2019 (89.000 y 106.000 casos, respectivamente) y, tras un retroceso en la cobertura de inmunización durante la pandemia de Covid-19, los casos han aumentado "significativamente" en 2023 y 2024.

En ese sentido, ha lamentado que las tasas de vacunación en muchos países no han vuelto a los niveles previos a la pandemia, lo que aumenta el riesgo de brotes. Esta región ha representado un tercio de todos los casos a nivel mundial durante 2024 (359.521), y solo en 2023 hubo medio millón de niños que no recibieron la primera dosis contra el sarampión (MCV1), que "debería administrarse" a través de los servicios de inmunización rutinaria.

"Los casos de sarampión en Europa y Asia Central se han disparado en los últimos dos años, lo que apunta a lagunas en la cobertura de inmunización. Para proteger a los niños frente a esta enfermedad mortal y debilitante, necesitamos una acción gubernamental urgente que incluya una inversión sostenida en personal sanitario", ha expresado la directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central, Regina De Dominicis.

Ambos organismos han recalcado que la vacunación es "la mejor línea de defensa" contra uno de los virus más contagiosos y que, además de la hospitalización y la muerte causadas por complicaciones como neumonía, encefalitis, diarrea y deshidratación, puede causar complicaciones de salud debilitantes a largo plazo, como la ceguera, o dañar el sistema inmunitario.

En el caso de España, se han detectado 4,59 casos de sarampión por millón de habitantes, llegando a un total de 220 casos en 2024; la incidencia sitúa a España en el puesto 34 de los 53 países de la región, y Rumanía ha aglutinado el mayor número de casos en la región (30.692), seguida de Kazajistán (28.147).

Asimismo, ha lamentado que menos del 80 por ciento de los menores que podrían ser vacunados contra el sarampión en Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Rumanía llegaron a recibir la vacuna en 2023, "muy por debajo" de la tasa de cobertura del 95 por ciento requerida para mantener la inmunidad; en Bosnia y Herzegovina y en Montenegro, la tasa de cobertura de la MCV1 se ha mantenido por debajo del 70 por ciento y del 50 por ciento, respectivamente, durante los últimos cinco años o más.

"Los países que no tienen brotes actuales de sarampión deben estar preparados, entre otras cosas identificando y abordando las lagunas en la inmunización, desarrollando y promoviendo la confianza pública en las vacunas y manteniendo sistemas sanitarios sólidos", han añadido.

Tanto UNICEF como la OMS se encuentran trabajando de forma conjunta con los gobiernos, la Unión Europea y la Alianza GAVI para prevenir y responder a los brotes de sarampión, para lo que deben involucrar a las comunidades, formar a los trabajadores sanitarios, fortalecer los programas de inmunización y los sistemas de vigilancia de la enfermedad, así como poner en marcha de campañas de vacunación de recuperación contra el sarampión.

Por último, han instado a los gobiernos con brotes activos a intensificar "urgentemente" la detección de casos y el rastreo de contactos, y que lleven a cabo campañas de vacunación de emergencia.

"Es imperativo que los países analicen las causas profundas de los brotes, aborden las deficiencias de sus sistemas de salud y utilicen estratégicamente los datos epidemiológicos para identificar y cerrar las brechas de cobertura de vacunación. Llegar a los padres indecisos y a las comunidades aisladas y abordar el acceso desigual a las vacunas debe ser un elemento central de todos los esfuerzos", han concluido.