Un estudio vincula unas sustancias químicas comunes con menos eventos cardiacos en diabéticos

Un estudio de la West Virginia University (Estados Unidos) ha vinculado las sustancias químicas perfluoroalquilas (PFAS, por sus siglas en inglés) en elementos comunes de los hogares, como los utensilios de cocina antiadherentes, los productos de limpieza o la pintura, con menores tasas de enfermedad cardiaca coronaria en adultos con diabetes.

PFAS, considerado una amenaza para la salud pública por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), son productos químicos manufacturados que fueron popularizados por varias industrias en la década de los 40 debido a su capacidad de repeler el petróleo y el agua.

En este estudio, los investigadores investigaron la asociación de los niveles de PFAS en sangre con la enfermedad cardiaca coronaria usando datos recopilados como parte del 'Proyecto de Salud C8', un gran estudio iniciado en 2005 para abordar los posibles efectos sobre la salud derivados de la contaminación del agua potable de Virginia Occidental y Ohio con el PFAS (también llamado C8) entre 1950 y 2004.

De los 5.270 adultos con diabetes en este estudio, 1.489 habían sido diagnosticados con enfermedad cardiaca coronaria anteriormente, y 3.781 no. Los investigadores analizaron la relación entre los niveles sanguíneos de cuatro PFAS y la enfermedad cardiaca coronaria, considerando la edad, sexo, raza, índice de masa corporal (IMC), antecedentes de tabaquismo, duración de la diabetes, función renal, enfermedad renal crónica y otras características de los participantes.

Sus hallagos evidencian que la probabilidad de ser diagnosticado de una enfermedad cardiaca coronaria se reduce con el aumento de los niveles sanguíneos de cuatro PFAS tras un ajuste por demografía, IMC y otros factores. Estos PFAS también estaban inversamente relacionados con la probabilidad de enfermedad cardiaca coronaria en adultos sin diabetes, pero este vínculo era mucho menos pronunciado que en personas con la enfermedad.

Se desconoce exactamente cómo PFAS podría reducir el riesgo de enfermedad cardiaca, pero "varios factores podrían explicar la asociación inversa". "Por ejemplo, PFAS puede reducir la inflamación. También es posible que aumente la sensibilidad del cuerpo a la insulina o la capacidad de transportar oxígeno. Todos estos efectos podrían promover la salud del corazón", explican los investigadores en un artículo publicado en la revista 'Journal of Diabetes and Its Complications'.