Un estudio vincula la pérdida auditiva con el desarrollo de Parkinson

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación dirigida por la Universidad de Lancaster (Reino Unido) ha revelado una posible asociación entre la pérdida auditiva y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, a raíz de lo que propone abordar el deterioro auditivo como estrategia de prevención.

El estudio, publicado en 'Parkinsonism and Related Disorders', ha requerido el análisis de datos del Biobanco del Reino Unido, del que los expertos han extraído información de 159.395 personas sin antecedentes de Parkinson que se habían sometido a una prueba de audición para medir su capacidad de detectar el habla en entornos ruidosos.

Durante un período de seguimiento promedio de 14,24 años, 810 participantes fueron diagnosticados posteriormente con enfermedad de Parkinson. El análisis reveló un aumento del 57 por ciento en el riesgo de Parkinson por cada aumento de 10 decibelios en la pérdida auditiva inicial.

Para la encargada de dirigir el estudio, la investigadora postdoctoral Megan Readman, los hallazgos obtenidos son "increíblemente importantes" porque se trata de uno de los primeros estudios que analiza la relación entre las deficiencias auditivas y el riesgo de Parkinson, además de sugerir a los profesionales que tomen en consideración la vigilancia del funcionamiento auditivo.

No obstante, la experta ha subrayado que no está claro si el vínculo entre el Parkinson y la pérdida auditiva es causal o se trata de una correlación. "No sabemos si la pérdida auditiva puede causar Parkinson o si existe una causa subyacente común para ambas afecciones", ha comentado.

Por su parte, el profesor Christopher Plack, también investigador del estudio, ha resaltado la creciente evidencia que demuestra que la pérdida auditiva no se trata de una afección aislada. "Comprender estos vínculos es fundamental si queremos ofrecer una atención eficaz a los pacientes, mejorando la independencia y la calidad de vida de las personas afectadas", ha precisado.