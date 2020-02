Un estudio revela una mejor supervivencia después del trasplante de riñón durante la infancia

Publicado 14/02/2020 7:27:47 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un análisis de información de Australia indica que la supervivencia después del trasplante de riñón durante la infancia ha mejorado drásticamente en los últimos 40 años, liderada por la disminución de las muertes por enfermedad cardiovascular e infección, según publican los investigadores en el 'Clinical Journal of the American Society of Nephrology' (CJASN'.

Las tasas de supervivencia han mejorado en los últimos años para los niños que han recibido trasplantes de riñón, pero no está claro si las causas de muerte han cambiado con el tiempo. Para investigarlo, Anna Francis, de Universidad de Sydney y sus colegas analizaron información sobre todos los receptores de un primer trasplante de riñón que tenían 19 años o menos en Australia y Nueva Zelanda entre 1970 y 2015.

Un total de 1810 destinatarios fueron seguidos durante una mediana de 13,4 años. De estos, 431 (24%) murieron, 174 (40%) por causas cardiovasculares, 74 (17%) por infección, 50 (12%) por cáncer y 133 (31%) por otras causas.

Las tasas de supervivencia mejoraron con el tiempo, con una supervivencia a 5 años que aumentó del 85% para los primeros trasplantados en 1970-1985 al 99% en 2005 a 2015.

Esto se debió principalmente a la reducción de las muertes por causas cardiovasculares e infecciones. En comparación con los pacientes trasplantados en 1970-1985, el riesgo de mortalidad fue 72% menor entre los trasplantados en 2005-2015, después de ajustar los posibles factores de confusión.

"Esperamos ver si la supervivencia ha mejorado con el tiempo y estamos encantados de ver las mejoras masivas para los niños con trasplantes de riñón", destaca el doctor Francis.