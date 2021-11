Un estudio relaciona la pérdida auditiva con un mayor riesgo de sufrir 'bullying'

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los niños y adolescentes con pérdida auditiva corren un mayor riesgo de sufrir acoso escolar o bullying, según una revisión de estudios publicada en 'Laryngoscope' y de la que se hacen eco los expertos en audiología de Oticon, dedicada al desarrollo de audífonos.

De los 17 estudios evaluados, nueve comparaban la victimización de los niños con discapacidad auditiva con sus compañeros oyentes. De ellos, siete estudios informaron de que la pérdida de audición está significativamente asociada con un aumento del 'bullying', y solo dos encontraron que la pérdida auditiva se asocia con la disminución de la victimización. Por otro lado, el acoso en los niños con discapacidad auditiva no se asoció con un signo visible de discapacidad, como un dispositivo de ayuda auditiva.

Así las cosas, los expertos de Oticon explican que las mayores dificultades que estos menores tienen para comunicarse con sus compañeros aumentan sus posibilidades de aislamiento. Por ello, ofrecen a las familias las claves para reforzar la autoestima en la población infantil y adolescente con problemas auditivos y evitar así posibles situaciones de acoso.

"Los padres pueden prestar apoyo a sus hijos en este sentido, enseñarles distintas estrategias de comunicación, orientados por el audiólogo protésico, buscando siempre que no se sientan avergonzados por llevar audífonos. En ocasiones, si sufren acoso, es posible que puedan quitarle importancia a la necesidad de llevarlos para así no llamar la atención de sus amigos", afirma el jefe de Audiología de Oticon, José Luis Blanco.

Además, será importante que se sienta cómodo defendiendo sus necesidades auditivas y de aprendizaje y se vea capaz de solucionar los problemas de comunicación. En este sentido, existen soluciones auditivas con tecnología avanzada para que puedan manejarse en su entorno sin dificultades, tanto en el aula como fuera de ella en sus distintas actividades.

EDUCAR AL NIÑO CON PÉRDIDA AUDITIVA

Según los expertos, los familiares de los niños con problemas auditivos "tienen que ser conscientes de que sus hijos tienen sus propias necesidades, sentimientos y experiencias y apoyarles en todo". Por ello, los expertos en audiología de Oticon ofrecen las claves para reforzar su autoestima a la hora de usar los audífonos y evitar posibles situaciones de acoso.

En primer lugar, recomiendan hacerles ver que su pérdida auditiva no tiene que ser un obstáculo. "Sus problemas de audición no tienen que dificultar sus relaciones sociales ni su aprendizaje escolar, pues existen soluciones para ello", expresan, añadiendo que "es importante tener siempre presente que no tienen que perderse nada".

También abogan por tener en cuenta su preferencia a la hora escoger su audífono, pues dejándoles escoger el color o los accesorios se favorecerá que se sientan cómodos con el dispositivo, que se adapten mejor a él y adquieran la responsabilidad sobre su limpieza y cuidado. Así se contribuirá a minimizar el riesgo de que se niegue a usar los audífonos.

También es aconsejable adaptar el audífono a sus necesidades. Los audífonos no solo deben permitirles oír bien, sino satisfacer las distintas necesidades por las que pasan cada día, tales como comprender el habla en situaciones de ruido en el aula, recibir la voz del profesor con calidad, manejarse en las actividades deportivas o ver películas, usar el teléfono móvil y jugar a los videojuegos con sus amigos, entre otros.

Por otro lado, también es importante que el niño confíe en el audiólogo y tenga a alguien como referente al que pedir ayuda sin necesidad de exponerse. En ese sentido, el experto en audiología es quien mejor puede comprender las necesidades del niño y responder a sus dudas e inquietudes para ofrecerle las soluciones que necesita y aportarle seguridad. Por eso, es importante dejar que hable de sus sentimientos con el experto, de manera que se genere también una relación de confianza.

En este sentido, desde Oticon destacan la importancia de acudir a un profesional cualificado y especializado que permita aportar al niño la solución auditiva con la tecnología necesaria para manejarse en su entorno.