Un estudio refuerza la hipótesis de la clave genética para un envejecimiento saludable

El trabajo puede abrir nuevas vías en el desarrollo de estrategias para la prevención de la fragilidad en personas mayores

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, y la Universitat de València (UV) refuerza la hipótesis de que ciertos mecanismos genéticos contribuyen a un envejecimiento saludable y abre puertas a futuras estrategias terapéuticas.

Los resultados acaban de publicarse en la prestigiosa revista 'Science Advances', en el artículo 'Bcl-xL overexpression in T cells preserves muscle mitochondrial structure and function and prevents frailty in old mice', liderado por Incliva a través del Grupo de Investigación en Envejecimiento y Ejercicio Físico, cuyo investigador principal es el doctor José Viña Ribes, último autor de la publicación, y del Grupo de Investigación en Envejecimiento Saludable (MiniAging) cuya investigadora principal es la doctora Consuelo Borrás Blasco, autora de correspondencia de la publicación.

Ambos son catedráticos de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UV y miembros del Ciberfes (Centro de Investigación Biomédica en Red en Fragilidad y Envejecimiento Saludable), del Instituto de Salud Carlos III.

"En estudios previos, identificamos una posible clave genética para un envejecimiento saludable. Aquí demostramos que la sobreexpresión de la proteína Bcl-xL en ratones mejora la función de los linfocitos T, reduce la inflamación y protege la integridad mitocondrial en los músculos, retrasando así la fragilidad asociada a la edad. Este hallazgo se basa en estudios previos en centenarios (modelo de envejecimiento exitoso), quienes muestran una mayor expresión natural de Bcl-xL en sus células inmunitarias en comparación con octogenarios", han explicado las doctoras Consuelo Borrás y Cristina Mas-Bargues, también participante en la publicación.

"En un siguiente paso, se podría explorar si Bcl-xL también influye en la lucha contra las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como la sarcopenia, el deterioro inmunológico, o las enfermedades neurodegenerativas, que afectan a la calidad de vida de millones de personas mayores. Estos hallazgos representan un avance significativo hacia estrategias para un envejecimiento más saludable", ha añadido el doctor José Viña.

Según ha informado la UV en un comunicado, se estima que para 2050 la mitad de la población de la Unión Europea de más de 65 años será frágil o incluso presentará discapacidad. La fragilidad es un síndrome geriátrico que se define por la presencia de tres de cinco características (debilidad muscular, lentitud en la marcha, baja actividad física, agotamiento o fatiga y pérdida de peso involuntaria) y se traduce en mayor dependencia y disminución de calidad de vida que, si no se previene o se trata, aumenta el riesgo de discapacidad y hospitalización.

Estas estimaciones indican que el impacto personal, médico, social y económico de la discapacidad "se está convirtiendo, o ya se ha convertido, en un problema importante y, al mismo tiempo, en una oportunidad para la sociedad actual". Un anciano robusto requiere solo 900 euros al año, mientras que una persona dependiente necesita más de 14.000 euros, 16 veces más.

La publicación de 'Science Advances' demuestra que la sobreexpresión de la proteína Bcl-xL en células T mejora la respuesta inmunitaria y preserva la integridad mitocondrial en el músculo, ralentizando así la fragilidad asociada al envejecimiento.

RATÓN TRANSGÉNICO

Utilizando un modelo de ratón transgénico con sobreexpresión de Bcl-xL en células T (similar a los centenarios), se analizaron los efectos de esta proteína en distintas etapas de la vida, desde la juventud hasta la vejez avanzada. Para ello, se evaluó la composición corporal, el rendimiento físico y la funcionalidad mitocondrial, además de realizar estudios sobre la regeneración muscular y el equilibrio del sistema inmunológico.

Los ratones fueron divididos en cuatro grupos de edad (jóvenes, adultos, mayores y muy mayores) y se realizaron análisis metabólicos, tests de fuerza y resistencia y estudios de fragilidad. Se aislaron células T del bazo de dichos animales para caracterizar los distintos subtipos celulares y medir los procesos de apoptosis y autofagia con la edad.

Además, se estudiaron los efectos de la sobreexpresión de Bcl-xL en la regeneración muscular tras una lesión inducida con BaCl2, y se utilizó inmunohistoquímica para evaluar la infiltración de linfocitos T reguladores en el músculo. Para el desarrollo de esta investigación se han empleado plataformas especializadas y equipamiento científico-técnico avanzado de Incliva y de la Unidad Central de Investigación de Medicina (UCIM) y del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.

Asimismo, los estudios de función mitocondrial se han llevado a cabo en instalaciones dotadas de equipos de alta tecnología adquiridos en el marco de las Estrategias Feder de la Conselleria de Sanidad. Estos recursos han sido "esenciales" para la obtención de resultados que "pueden abrir nuevas vías en el desarrollo de estrategias para un envejecimiento saludable y la prevención de la fragilidad en personas mayores".

Este proyecto derivado del estudio genético de los centenarios empezó en 2010, con una primera publicación en la prestigiosa revista 'Aging'. Seguidamente, estos descubrimientos fueron validados en distintos modelos de envejecimiento: células en cultivo in vitro, en el gusano C. elegans, en la mosca D. melanogaster, y finalmente en el ratón M. Musculus. A día de hoy, el estudio está finalizado y el plazo de ejecución completado.

Todos los autores de esta publicación son de la UV e INCLIVA, salvo la doctora Ana María Cuervo, del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. La doctora Guadalupe Herrero es responsable de la Unidad de Citometría de flujo y Cultivos celulares de la UCIM-INCLIVA y la doctora Ana Díaz Cuevas, de la Unidad de Estabulación Animal y Quirófanos Experimentales de la UCIM- Incliva.

La doctora Nekane Romero-García es, además, médico anestesista residente del Hospital Clínico Universitario de València y el doctor Jorge Sanz- Ros está realizando actualmente su postdoctorado en la Universidad de Stanford. La doctora Cristina Mas-Bargues es también miembro de Ciberfes. El proyecto ha obtenido financiación de la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de fondos europeos y también financiación privada, como la de la Fundación Ramón Areces.