Un estudio a punta a que los hombres con artritis o reuma no tienen problemas de fertilidad

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Según una investigación publicada en línea en 'Annals of the Rheumatic Diseases' los hombres con enfermedades inflamatorias en las articulaciones parecen tener más hijos que sus pares sanos. Así, parece que factores, aún desconocidos, relacionados con la enfermedad y su tratamiento podrían influir en la fertilidad.

El estudio, elaborado por investigadores noruegos, del Hospital Universitario de Stavanger y del Departamento de Reumatología del Hospital Universitario de Haukeland en Bergen, surge a coalición del hecho de que las enfermedades autoinmunes están aumentando en Occidente.

Por otra parte, se ha informado de problemas de fertilidad en mujeres noruegas con enfermedades inflamatorias de las articulaciones. En contrapartida, se han llevado a cabo unos pocos estudios que analicen el impacto potencial sobre la fertilidad masculina.

Por ello, para analizar esta cuestión, los investigadores recurrieron a un grupo nacional de 10.865 hombres noruegos con artritis reumatoide (37%), artritis psoriásica (33%) o espondiloartritis (30%). Cada uno de ellos fue emparejado con 5 hombres sanos (54.325) de la población general.

Entre 1967 y agosto de 2021 nacieron 111.246 niños de un total de 65.190 hombres. La edad promedio de la primera paternidad fue de 27 años entre los hombres con enfermedad inflamatoria de las articulaciones y de 28 años en el grupo de comparación. La edad promedio en el momento del diagnóstico fue de 44 años.

Los nacimientos y la falta de hijos se dividieron en tres períodos de tiempo, lo que refleja cambios importantes en el tratamiento farmacológico de las enfermedades inflamatorias de las articulaciones: 1967-85 (antes de la llegada del metotrexato; 575); 1986-99 (metotrexato; 1360); y 2000-21 (uso de productos biológicos; 8930).

El número promedio de hijos que tuvo cada paciente fue de 1,8 en comparación con 1,7 en el grupo de comparación, y alrededor de 1 de cada 5 (21%) de los pacientes no tenía hijos en comparación con más de 1 de cada 4 (27%) en el grupo de comparación. El número de hijos nacidos de hombres en ambos grupos fue el siguiente: un hijo, 15% frente a 14%; dos, 36% frente a 33%; tres, 20% frente a 19%; y cuatro o más, 7% vs 7%.

La diferencia en la falta de hijos y el número de hijos entre los dos grupos se observó en todos los grupos de edad, excepto en los de 19 años o menos. De manera similar, la proporción de hombres sin hijos siguió siendo significativamente menor entre los pacientes que en el grupo de comparación de aquellos diagnosticados entre las edades de 20 y 79 años.

Estas diferencias fueron consistentes a lo largo del tiempo, pero la mayor diferencia en el número de niños fue numéricamente mayor para los diagnosticados después de 2000: un promedio de 1,8 frente a 1,6. Estos pacientes también tenían el riesgo más bajo de no tener hijos: 22% frente a 28%.

El trabajo matiza que este es un estudio observacional y, como tal, no se pueden sacar conclusiones firmes sobre la causa. No obstante, aparte de la enfermedad en sí, los factores psicológicos y socioeconómicos, la situación laboral y el tabaquismo podrían influir en la fertilidad, factores que los investigadores no pudieron evaluar.

Sin embargo, según los resultados, se puede concluir que: "Los pacientes varones con enfermedad inflamatoria de las articulaciones pueden tener la seguridad de que no se espera ningún deterioro de la fertilidad. Sin embargo, se deben realizar subestudios según diagnósticos específicos para ofrecer información más específica al paciente.

Este hallazgo de menos falta de hijos y un mayor número de hijos por hombre en pacientes con enfermedad inflamatoria de las articulaciones es novedoso y genera nuevas hipótesis sobre las asociaciones entre la fertilidad, las enfermedades reumáticas inflamatorias y los fármacos inmunomoduladores. Esto debería investigarse más a fondo".