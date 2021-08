Un estudio no encuentra indicios de propagación de COVID-19 en eventos deportivos con aforo limitado

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadores del Hospital General de Massachusetts, la Facultad de Medicina de Harvard, Georgia Tech y el Centro Médico de Boston (Estados Unidos) no ha encontrado indicios de propagación del virus de la COVID-19 en partidos de fútbol americano profesional con aforo limitado.

"Hubo mucha especulación en los medios de comunicación y en las redes sociales con respecto a si la asistencia en persona a los partidos de fútbol americano dio lugar a la propagación local de COVID-19. Pensamos que era importante evaluar si estos partidos con asistencia causaban un aumento de los casos. Antes de realizar el estudio, nuestra conjetura era que los partidos de fútbol causarían una explosión en el número de casos; sin embargo, resulta que no es así y los partidos no provocaron un aumento importante en el número de casos", explican los autores del estudio, Asmae Toumi y Turgay Ayer.

Para el estudio, publicado en la revista 'JAMA Network Open, los investigadores emparejaron cada condado que albergaba partidos con aforo en 2020 y 2021 con un condado sin asistencia en persona y un horario idéntico hasta 14 días. Los condados emparejados también tenían tamaños de población similares, restricciones vigentes relacionadas con la COVID-19 y tendencias de la COVID-19.

El análisis incluyó 796 partidos, 528 de ellos con público. El efecto de la asistencia en persona a los partidos sobre la propagación de COVID-19 en la comunidad no fue significativo, ya que no superó los 5 nuevos casos diarios de COVID-19 por cada 100.000 residentes de media. Este estudio no encontró un aumento consistente en los casos diarios de COVID-19 por cada 100.000 residentes en los condados donde se celebraron partidos con asistencia limitada.

Pese a que no tienen pruebas concluyentes, los investigadores sospechan que el aforo limitado, el uso estricto de mascarillas y el aire libre ayudaron a prevenir la propagación del COVID-19 durante estos partidos.

"Las conclusiones de nuestro estudio pueden informar sobre las políticas de asistencia de los aficionados para la temporada de fútbol de 2021. La asistencia en persona puede ser segura siempre que se mantenga el distanciamiento social. En el caso de variantes preocupantes como la Delta, las reuniones multitudinarias pueden seguir dando lugar a la transmisión de la COVID-19 si la gente no lleva mascarillas", remacha otro de los responsables del trabajo, Jagpreet Chhatwal.