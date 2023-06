Un estudio muestra que los fármacos anti-CGRP son efectivos para migrañas en mayores de 65 años

Los pacientes pasaron de una media de 18 días mensuales de migraña a 8



BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio multicéntrico liderado por el Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) y el Grupo de Investigación en Enfermedades Neurológicas y Neurogenéticas del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) ha determinado que los fármacos anti-CGRP también son efectivos y seguros en mayores de 65 años y provocan 10 días menos de migraña al mes.

En la investigación, en la que han participado 18 Unidades de Cefaleas de hospitales de todo el Estado, se ha demostrado que "este tratamiento representa una opción terapéutica segura y eficaz para el manejo de la migraña crónica en estos pacientes", ha informado el HUB en un comunicado este lunes.

Los resultados del estudio, publicado en 'The Journal of Headache and Pain', determinan que el 60% de los pacientes ha presentado una reducción de más del 50% de días que sufrían migraña.

Se ha realizado un estudio observacional de vida real, con una muestra de 162 pacientes, el 74,1% de los cuales eran mujeres.

Después de seis meses de tratamiento con cualquier anticuerpo monoclonal (erenumab, galcanezumab y fremanezumab), los pacientes han pasado de una media de 18 días mensuales de migraña a tan sólo 8.

REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA DE CEFALEAS

Estos resultados "son equiparables a lo que ya se conocía sobre los anticuerpos monoclonales en la población general", y en cuanto a los efectos adversos en los mayores de 65 años, se han detectado menos con la administración de Fremanezumab.

En paralelo, las frecuencias de cefalea y el consumo de analgésicos de la muestra de pacientes del estudio liderado por el Hospital de Bellvitge "se han reducido significativamente" y las escalas de evaluación clínica han mejorado.