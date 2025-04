Un estudio mejora la detección de micrometástasis del cáncer de colon

El estudio abre las puertas a nuevas vías terapéuticas, como el uso de inmunoterapia en fases tempranas

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, han liderado una investigación pionera para mejorar la detección de micrometástasis del cáncer de colon a través de un análisis de sangre, lo que abre las puertas a nuevas vías terapéuticas, como el uso de inmunoterapia en fases tempranas.

Los resultados del estudio 'Whole exome tumor-agnostic ctDNA analysis enhances minimal residual disease detection and reveals relapse mechanisms in localized colon cancer' acaban de publicarse en la prestigiosa revista científica 'Nature Cancer', según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El principal objetivo del estudio era mejorar la detección precoz de recaídas en pacientes con cáncer de colon localizado (estadios II y III), mediante una técnica avanzada y no invasiva basada en análisis de sangre capaz de detectar con "mayor precisión" si un paciente con cáncer de colon operado recaerá, antes incluso de que sea visible por imagen.

Utilizando un test desarrollado por el equipo (TAV16), basado en la secuenciación del exoma completo del ADN tumoral circulante (ctDNA) en muestras de sangre de pacientes con cáncer de colon localizado, "se ha logrado identificar con mayor sensibilidad la presencia de enfermedad mínima residual tras la cirugía, lo que permite anticipar qué pacientes recaerán y quiénes podrían evitar tratamientos innecesarios".

Se analizaron muestras en tres momentos clave: en el diagnóstico, tras la cirugía y en el momento de la recaída. El estudio incluyó una cohorte española de 25 pacientes y otra internacional de validación en Dinamarca, que consistía en 15 pacientes, confirmando así la solidez de los resultados.

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

Además, se incorporaron técnicas complementarias como el análisis transcriptómico y proteómico de tejidos tumorales, lo que permitió comprender mejor los mecanismos moleculares implicados en la progresión y la evasión inmunitaria.

El estudio ha revelado, por primera vez, que el hecho de que las células tumorales escapen, en la fase inicial, de la regulación del sistema inmunitario "podría ser una de las principales causas de recaída en estos pacientes, lo que abre una nueva puerta a la inmunoterapia en fases tempranas del cáncer de colon, algo nunca planteado hasta ahora".

Este proyecto multidisciplinar ha sido liderado por el Grupo de Investigación en cáncer colorrectal y nuevos desarrollos terapéuticos en tumores sólidos de Incliva, vinculado al Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de València, bajo la dirección de los doctores Noelia Tarazona y Andrés Cervantes, del citado grupo, ambos investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC) del Instituto de Salud Carlos III. Además, ha contado también con la aportación especial de los investigadores postdoctorales Jorge Martín y Francisco Gimeno.

Este trabajo ha sido posible gracias a las plataformas del Biobanco, la Unidad de Medicina de Precisión y la Unidad de Bioinformática de Incliva. El instituto destaca al equipo de cirugía de coloproctología del Hospital Clínico Universitario de València, cuya implicación ha sido fundamental para la obtención de muestras tumorales de alta calidad.

Gracias a su colaboración, fue posible el establecimiento de organoides tumorales, un modelo tridimensional que ha permitido testar nuevas terapias dirigidas en condiciones "muy similares" a las del paciente real. Este enfoque ha aportado un "valor añadido decisivo" al estudio, al acercar los hallazgos moleculares a estrategias terapéuticas concretas.

El proyecto ha contado con la colaboración destacada del 'Department of Molecular Medicine' del Aarhus University Hospital (Dinamarca), liderado por el doctor Claus Lindbjerg Andersen, que ha sido responsable de la cohorte de validación internacional. También han participado activamente el 'Danish Cancer Biobank' y el 'Colorectal Cancer Research Biobank', facilitando el acceso a muestras biológicas clave para el estudio.

SOBRE EL CÁNCER COLORRECTAL

El cáncer colorrectal es uno de los grandes retos en oncología: es el tercer tumor más frecuente en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer, con casi 2 millones de casos anuales. En España, se diagnostican más de 44.000 nuevos casos cada año.

Actualmente, las decisiones sobre el tratamiento tras la cirugía aún se basan en la anatomía patológica y eso conlleva dos grandes problemas: hasta un 30%-40% de los pacientes recaen, pese a haber sido considerados curados; y entre un 60%-70% recibe quimioterapia innecesaria, con toxicidades importantes y un alto coste sanitario.

Frente a esta realidad, el equipo investigador se propuso desarrollar una herramienta más precisa, no invasiva y aplicable a todos los pacientes, que permitiera identificar quién tiene realmente riesgo de recaer y actuar a tiempo. Y lo logró con el test TAV16, que multiplica la sensibilidad de los test actuales y se puede aplicar sin necesidad de contar con una muestra del tumor original.

La tecnología TAV16 fue comparada con los métodos actuales, demostrando una mayor capacidad de detección de enfermedad residual (sensibilidad entre el 87% y el 100%) y un alto potencial de transferencia tecnológica, protegido ya por patente.

Parte del equipamiento fue financiado por la Generalitat Valenciana y fondos Feder. La investigación ha obtenido, además, financiación del Instituto de Salud Carlos III (PI21/00689), SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) y del Grupo TTD (Tratamiento de Tumores Digestivos), así como de la Fundación Novo Nordisk y Sociedad Danesa contra el Cáncer.