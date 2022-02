Un estudio encuentra que hombres y mujeres destacan en dimensiones diferentes de la sabiduría

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han examinado las diferencias de género en relación con la sabiduría, y han concluido que las mujeres destacan más en aspectos relacionados con la compasión y la autorreflexión, mientras que los hombres en los relacionados con la cognición y la regulación emocional.

El estudio, publicado en 'Frontiers in Psychology', ha evaluado las diferencias de género en cuanto a la sabiduría y los constructos asociados, como la depresión, la soledad, el bienestar, el optimismo y la resiliencia.

Un total de 659 participantes de la comunidad, con edades comprendidas entre los 27 y los 103 años, participaron en el estudio y completaron tanto la escala de sabiduría de San Diego (SD-WISE) como la escala de sabiduría tridimensional (3D-WS).

La SD-WISE incluye 24 ítems relacionados con seis componentes definidos de la sabiduría: comportamientos prosociales (empatía y compasión), regulación emocional, autorreflexión, aceptación de la incertidumbre y la diversidad de perspectivas, capacidad de decisión y asesoramiento social. La 3D-WS contiene 39 ítems que cubren tres dimensiones de la sabiduría: cognitiva, afectiva o compasiva/y reflexiva.

Los investigadores descubrieron que, en general, las mujeres puntuaban más alto en los ítems relacionados con la compasión y la autorreflexión, mientras que los en los ítems relacionados con la cognición y la regulación emocional. En general, la puntuación total de la 3-D-WS fue mayor en las mujeres que en los hombres, pero no hubo diferencias de género en la puntuación total de la SD-WISE.

Tanto en las mujeres como en los hombres, la sabiduría se asoció a un mayor bienestar mental, optimismo y resiliencia y a niveles más bajos de depresión y soledad. "Queríamos obtener información sobre las posibles diferencias en la sabiduría entre hombres y mujeres que podrían afectar al bienestar", ha señalado el autor principal, Dilip V. Jeste.

"Encontramos que las mujeres y los hombres tienen diferentes fortalezas relativas a la sabiduría, probablemente impulsadas por factores tanto socioculturales como biológicos", añade.

"Nuestros últimos hallazgos son solo una pieza del rompecabezas general. Hay varios caminos para lograr una vida sabia. Las personas se acercan a la sabiduría de manera diferente y observar el género es una forma de evaluar esas posibles diferencias", ha señalado por su parte Emily Treichler, primera autora del estudio.

"Conocer mejor la sabiduría y cómo mejorarla tiene beneficios para la salud y valor para los individuos y la sociedad", concluye la experta, para recordar que otros estudios han demostrado que los niveles de ciertos componentes de la sabiduría, como la empatía o compasión y la regulación emocional, pueden aumentar con intervenciones psicosociales y conductuales adecuadas.

"Estudios como el nuestro pueden ayudar a adaptar las intervenciones de sabiduría a los individuos en función de sus características específicas", aclaran los investigadores. Con todo, subrayan que el estudio tiene limitaciones, ya que fue transversal y no longitudinal. Y no analizó los perfiles de sabiduría de las personas no binarias ni preguntó a las personas si se identificaban como transgénero, y ese debería ser uno de los próximos pasos.

"Hay que seguir trabajando, pero podemos tomar lo que hemos aprendido y aplicarlo a futuros estudios para que los resultados sean aplicables a diferentes grupos, con el objetivo final de promover vidas más saludables", ha apuntado Jeste.