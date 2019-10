Un estudio encuentra altas tasas de demencia en mayores con síndrome de Down

Publicado 29/10/2019 18:55:30 CET

Un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) ha encontrado altas tasas de demencia en personas de 55 años o más que tienen síndrome de Down. Según las cifras de los inscritos en el programa de cobertura sanitaria Wisconsin Medicaid, más de la mitad de estos pacientes han sido atendidos al menos tres veces por demencia y casi un tercio otras tres veces por enfermedad de Alzheimer.

Las personas con síndrome de Down tienen mayor riesgo de padecer demencia a medida que envejecen. Casi todos los adultos con síndrome de Down desarrollan cambios neurológicos a los 40 años, pero los síntomas podrían no aparecer durante décadas. Por este motivo, los estudios de población son necesarios para identificar cuándo comienzan los síntomas para que las familias y los sistemas sanitarios puedan planificar la atención de las personas con este síndrome a medida que envejecen.

En este trabajo, los investigadores, dirigidos por el doctor Eric Rubenstein, analizaron los registros de reclamaciones de 2.968 personas inscritas en Wisconsin Medicaid con síndrome de Down entre 2008 y 2018. Entre los que tenían entre 40 y 54 años, el 18,8 por ciento (190 de 1013) habían presentado solicitudes de atención por demencia.

De acuerdo con sus estimaciones, había un 40 por ciento de probabilidad de que una persona con síndrome de Down de 40 a 54 años de edad presentara una solicitud por demencia en los próximos 11 años; y un 67 por ciento de probabilidad de que una persona con síndrome de Down de 55 años de edad o más presentara tal reclamación. Entre hombres y mujeres con síndrome de Down menores de 40 años, la probabilidad de demencia fue aproximadamente igual, pero entre los 40 y los 54 años, la demencia fue 23 por ciento más probable en las mujeres.