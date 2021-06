Un estudio destaca los beneficios de la exposición a la naturaleza durante el confinamiento

Archivo - Jóvenes paseando por el parque - THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND - Archivo

Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) y el Instituto de Saude de la Universidad de Oporto (ISPUP) ha revelado que la exposición a la naturaleza durante el confinamiento domiciliario en 2020 fue beneficiosa para la salud mental.

El trabajo ha precisado que los ciudadanos portugueses que pudieron contemplar espacios naturales o estuvieron en contacto con ellos presentaron niveles más bajos de estrés, alteración psicológica y síntomas psicosomáticos, según ha informado el ICTA-UAB este jueves en un comunicado.

En España, experimentaron una rebaja del estrés y de los síntomas psicosomáticos quienes mantuvieron o incrementaron el contacto con plantas de interior o zonas verdes comunitarias.

La observación ha destacado que en el caso de España las medidas fueron más restrictivas y por eso, los beneficios "no fueron tan relevantes como en Portugal", aunque ha puntualizado que se evidenció la importancia de los elementos naturales privados, ya que un 66% disminuyó la frecuencia de exposición a los espacios naturales públicos.

En este sentido, el estudio ha puesto el acento en que las personas que más mantuvieron o aumentaron el cuidado de plantas de interior fueron las que tenían niños, pero sin adultos dependientes.

Para la primera autora del trabajo e investigadora del ISPUP, Ana Isabel Ribeiro, y la del ICTA-UAB, Margarita Triguero-Mas, eso sugiere que las administraciones públicas "deberían implementar medidas que faciliten el acceso" a la naturaleza de forma segura y controlada, especialmente importante entre los más vulnerables.

Triguero-Mas ha precisado que el estudio "es especialmente importante para ciudades como Barcelona, donde los edificios de nueva construcción raramente tienen balcones o espacios comunitarios" con vegetación.

La investigación se ha basado en un cuestionario online --1.638 respuestas portuguesas y 1.519 españolas--, llevado a cabo entre el 27 de marzo y el 6 de mayo del 2020, entre la población a partir de 18 años residente en los dos países y que ha tratado la relación y la frecuencia de las personas con los espacios naturales antes y durante el confinamiento.

El estudio 'Exposure to nature and mental health outcomes during Covid-19 lockdown. A comparison between Portugal and Spain' se ha publicado en la revista 'Environment International'.