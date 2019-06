Un estudio sobre la depresión infantil constata la necesidad de programas de prevención de trastornos emocionales

Publicado 14/06/2019 18:53:31 CET

BILBAO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la UPV/EHU, dirigido por las profesoras Maite Garaigordobil, Joana Jaureguizar y Elena Bernarás, constata la necesidad de "desarrollar e implementar programas de prevención de los trastornos emocionales en la infancia y adolescencia" ante la depresión infantil.

Según indican, en la actualidad, la depresión es "la primera causa de discapacidad en el mundo" y constituye "un problema de salud pública a nivel mundial que afecta a todas las edades y condiciones sociales".

Se estima que más de 300 millones de personas viven con depresión, y el suicidio constituye la segunda causa de muerte en las personas entre 15 y 29 años. Ante esta situación, según los autores del informe, "muchos estudios alertan de la alta prevalencia de la depresión en edades tempranas".

Garaigordobil, Jaureguizar y Bernarás se muestran convencidas de que "los trastornos emocionales en la infancia pueden influir de forma importante en el desarrollo integral de los niños", ya que "afectan a todas las áreas del funcionamiento humano (cognitivo, emocional, somático y comportamental)".

Además, cuando ocurren en la infancia o adolescencia suelen "ir asociados a consecuencias negativas", como el "bajo rendimiento académico, problemas de relaciones familiares y sociales, problemas de salud, tentativas de suicidio o suicidio consumado".

Las responsables del trabajo han evaluado "los efectos de un programa de prevención de la depresión infantil" a través de la comparación de un programa específico, denominado 'Pozik-Bizi' (Vivir-Feliz) elaborado por ellas mismas, con un programa global de intervención socioemocional basado en el juego cooperativo, llamado 'Juego' y elaborado por la profesora Maite Garaigordobil.

El programa "Pozik-Bizi" es un programa para la mejora de las emociones y los síntomas depresivos en niños de 8 a 10 años, y tiene por objetivos identificar, entender y regular las emociones y pensamientos negativos, fortaleciendo los positivos, y, mejorar las habilidades de los estudiantes para disminuir su ansiedad y sentimientos de incapacidad, aumentando su confianza.

A su vez, el programa "Juego", destinado también a niños de 8 a 10 años, pretende "fomentar el desarrollo social y afectivo-emocional, utilizando para ello el juego cooperativo (juegos de comunicación, de ayuda, de cooperación, de cohesión grupal, de confianza) como estrategia metodológica".

En el estudio, financiado por la Fundación Alicia Klopowitz, han participado 420 estudiantes de Educación Primaria, de los cuales 51,9% fueron asignados aleatoriamente al programa específico de depresión (Pozik-Bizi) y 48,1% a la condición de control (programa 'Juegos').

Los participantes estaban inscritos en centros educativos del País Vasco (53,6% públicos y 46,4% privados) y cursaban tercero (52,6%) y cuarto curso (47,4%).

Al inicio del curso académico 2015-2016, miembros del equipo investigador se desplazaron a los centros educativos participantes en el estudio para administrar a los estudiantes cinco instrumentos de evaluación, mientras los profesores cumplimentaron 2 test. El grupo experimental realizó 18 sesiones del programa "Pozik-Bizi" mientras que el de control hizo sesiones de juego cooperativo.

Al término de las sesiones y, al realizar la comparación de ambos programas, se puso de relieve que los estudiantes que realizaron el programa 'Pozik-Bizi' "significativamente disminuyeron el nivel de desajuste clínico" como la ansiedad, atipicidad, locus de control externo, el desajuste escolar, los problemas emocionales y de conducta evaluados por los profesores.

Sin embargo, el programa de juego cooperativo mejoró significativamente más el autoconcepto y las habilidades sociales (comunicación, cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, implicación/participación, auto-control).

Los resultados del estudio han sido recogidos en un artículo titulado 'Evaluation of the effects of a chilhood depression prevention program', y publicado por la revista científica The Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied.

Las investigadoras aseguran que, tras los datos obtenidos y, "teniendo en cuenta que existen pocos programas universales de prevención de la sintomatología depresiva centrados en edades tempranas", se puede destacar que "este trabajo aporta un programa universal para prevenir la depresión infantil que se ha demostrado eficaz en la reducción de variables clínicas".

Además, el estudio "ratifica el positivo potencial de programas de intervención socioemocional", como "los programas de juego cooperativo, en el aumento del autoconcepto y las habilidades sociales que son factores protectores de la depresión".

El trabajo, en su opinión, es "relevante" porque "una buena prevención e intervención durante la infancia puede fomentar adolescentes y adultos más saludables". "Por ello cabe enfatizar la necesidad de desarrollar e implementar programas de prevención de los trastornos emocionales en la infancia y adolescencia", han concluido.