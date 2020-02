Un estudio concluye que los radicales libres de las células inmunes son la causa de la hipertensión sensible a la sal

Publicado 11/02/2020 17:02:24 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Medical College of Georgia de la Universidad de Augusta (Estados Unidos) han concluido que los radicales libres de las células inmunes son la causa directa de la hipertensión sensible a la sal. Según sus hallazgos, publicados en la revista 'Free Radical Biology and Medicine', en esta enfermedad las células inmunes se reúnen en los riñones y disparan radicales libres, aumentando la presión sanguínea y dañando estos órganos vitales.

Estas sustancias químicas altamente reactivas, también llamadas especies de oxígeno reactivo (ROS), son un subproducto del uso de oxígeno por parte del cuerpo que el sistema inmunológico utiliza para matar a los invasores. Pero a altos niveles, también se sabe que alteran componentes clave del organismo como las proteínas, y contribuyen a una gran variedad de enfermedades, desde la hipertensión hasta el cáncer.

"Es un mecanismo beneficioso de nuestro sistema inmunológico, excepto cuando se vuelve crónico y descontrolado", explica la líder de la investigación, Justine M. Abais-Battad. En la hipertensión sensible a la sal, se convierte en una respuesta inmunológica 'inapropiada', que produce un exceso de ROS, aumenta la inflamación y la presión sanguínea y hace que los riñones retengan más sal.

Para sus estudios, los científicos utilizaron un modelo animal para la sensibilidad a la sal. Ante una dieta alta en sal, estas ratas perdieron su protección, su presión arterial subió y experimentaron daños en los riñones. Cuando se les quitó la dieta alta en sal, esos problemas se resolvieron. "El ROS producido específicamente por las células inmunes es suficiente para dar a estas ratas hipertensión. Ese es un gran problema. Si podemos empezar a entender un enfoque en el que podamos bloquear esta producción de radicales libres por parte de esas células, especialmente en el riñón, hay un potencial tratamiento", argumenta Abais-Battad.

Una dieta alta en sal alimentada a ratas normales no causa hipertensión o esa agrupación de células inmunes. Los estudios 'postmortem' en humanos que murieron por todas las causas indicaron que aquellos con hipertensión también tenían más células inmunes en sus riñones junto con un mayor daño renal. Ahora, los investigadores están trabajando para aprender más acerca de lo que están haciendo los radicales libres que las células producen.