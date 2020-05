Un estudio avisa de que la pandemia puede causar problemas físicos y mentales a largo plazo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Yale School of Public Health (Estados Unidos), y que ha sido publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ha puesto de manifiesto que la pandemia por el nuevo coronavirus puede causar problemas físicos y mentales a largo plazo.

Los expertos han llegado a esta conclusión tras estudiar a mujeres de bajos ingresos de Nueva Orleans que fueron encuestadas el año anterior y a intervalos posteriores al huracán Katrina en 2005. Las mujeres informaron una variedad de experiencias traumáticas durante Katrina, muchas de las cuales son similares a las ahora ocurre durante la pandemia, incluido el duelo, la falta de acceso a la atención médica y la escasez de medicamentos.

La investigación demostró que al año, a los cuatro y a los 12 años después del huracán, las exposiciones más fuertemente asociadas con el estrés postraumático, la angustia psicológica, la salud general y los síntomas de salud física fueron las más comunes en la pandemia actual. La pandemia sigue causando muertes y enfermedades generalizadas, así como la pérdida de empleos y graves dificultades económicas para muchos.

"Es probable que esta pandemia tenga profundas consecuencias a corto y largo plazo para la salud física y mental. Además, es probable que estos impactos sean aún mayores de lo que hemos visto en desastres anteriores como el huracán Katrina, dadas las cualidades distintivas de la pandemia como desastre", han aseverado los investigadores.

El estudio no incluyó otras exposiciones que tienen lugar durante la pandemia, como pérdidas financieras y desempleo, que también pueden tener impactos adicionales y significativos en la salud pública.