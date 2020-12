Un estudio avisa de que la enfermedad cardiovascular se ha duplicado desde 1990

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Director del Mount Sinai Heart y Director Médico del Hospital Mount Sinai de Nueva York, Valentín Fuster, ha puesto de manifiesto que la enfermedad cardiovascular se ha duplicado desde 1990.

El trabajo, denominado 'Global Burden of Diseases' y publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology', es una colaboración internacional que ha valorado la carga de enfermedades a nivel mundial, regional y nacional como parte de un esfuerzo continuo para proporcionar datos consistentes y comparables de salud desde 1990 a 2019.

De esta forma, ha evidenciado que el número de personas que fallecen a causa de las enfermedades cardiovasculares (ECV) está aumentando de forma progresiva. De hecho, en 2019 supuso casi un tercio de todas las muertes a nivel mundial.

Por tanto, a juicio de los investigadores, existe una "necesidad urgente" de que todos los países establezcan programas de salud pública destinados a reducir el riesgo cardiovascular basados en la modificación de las conductas individuales. Y es que, las ECV, en particular la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, son la principal causa de muerte en todo el mundo y contribuyen a la discapacidad y a un aumento de los costes en la atención médica.

"Existe una necesidad imperiosa de centrarse en la implementación de las políticas de salud e intervenciones existentes si el mundo quiere cumplir las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 y lograr, al menos, una reducción del 30 por ciento de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030", ha dicho Fuster.

Frente a una pandemia viral global, apostilla, se debe enfatizar más los compromisos globales para reducir el sufrimiento y la muerte prematura causados por las ECV, lo que limita el desarrollo saludable y sostenible de todos los países del mundo,

"Los patrones globales de enfermedad cardiovascular global tienen implicaciones significativas para la práctica clínica y el desarrollo de políticas de salud pública", ha añadido el profesor en la Universidad de Washington (Estados Unidos), Gregory A. Roth.

A su juicio, es probable que los casos de ECV totales aumenten sustancialmente como resultado del crecimiento y el envejecimiento de la población, especialmente en el norte de África y algunas zonas de Asia, América Latina y el Caribe, donde se prevé que la proporción de personas mayores se duplique entre 2019 y 2050.

"Por ello, es necesaria una mayor atención para promover una salud cardiovascular ideal y un envejecimiento saludable a lo largo de la vida. Y, además, y no menos importante, ha llegado el momento de implementar estrategias viables y asequibles para la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares y para monitorizar los resultados", ha apostillado Roth.

CAUSAS DE MUERTE CARDIOVASCULAR

El documento incluye 13 causas de muerte cardiovascular y nueve factores de riesgo relacionados. Para cada causa y factor de riesgo, los autores identificaron qué regiones y países tienen los casos más altos y más bajos de prevalencia y el número de muertes, así como medidas que incluyen el número de años de vida perdidos (AVP), el número de años vividos con discapacidad (AVD), y la cantidad y las tendencias temporales de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD).

El informe también aborda cómo las medidas adoptadas para cada patología cardiovascular y sus factores de riesgo y las inversiones en investigación cardiovascular, tienen implicaciones para la práctica clínica y en el desarrollo de sistemas de salud y de políticas nacionales y regionales.

Los hallazgos muestran que los casos de ECV total casi se duplicaron, pasando de 271 millones en 1990 a 523 millones en 2019, mientras que el número de muertes por ECV aumentó de forma progresiva, de 12,1 millones en 1990 a 18,6 millones en 2019.

Asimismo, en 2019, la mayoría de los casos de muertes por enfermedades cardiovasculares se produjeron a causa de la cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Las tendencias mundiales de AVAD y AVP también se incrementaron significativamente, mientras que los AVD se duplicaron, de 17,7 en 1990 a 34,4 millones en 2019.

En 2019, las enfermedades cardiovasculares fueron la causa de 9,6 millones de muertes entre hombres y 8,9 millones de muertes entre mujeres, alrededor de un tercio de todas las muertes a nivel mundial. Más de 6 millones de estas se produjeron en personas de entre 30 y 70 años. China, seguida de India, Rusia, Estados Unidos e Indonesia, encabezan esta lista.

A nivel de España, las tasas de mortalidad estandarizadas por edad para las ECV totales fueron más bajas en Francia, Perú y Japón, seis veces menores en 2019 que en 1990. "Sigue existiendo una gran brecha entre lo que sabemos de las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo, y lo que hacemos en su prevención, tratamiento y control en todo el mundo", ha apostillado otro de los autores del trabajo, George A. Mensah.

Finalmente, y debido a las altas tasas de exceso de mortalidad registradas por la pandemia del coronavirus, los investigadores señalan que "gran parte" de esta nueva carga de enfermedad puede ser a causa de la patología cardiovascular debido a los efectos tanto de la infección viral como a los cambios en la atención médica y comportamientos debidos a los esfuerzos de mitigación de la pandemia.

"El estudio Global Burden of Diseases sigue siendo una plataforma que permite el seguimiento y la evaluación comparativa del progreso en la reducción de las ECV y el papel de los factores de riesgo. Sin embargo, ahora necesitamos un enfoque renovado en estrategias de implementación asequibles, ampliamente disponibles y de eficacia probada para la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo y la promoción de una salud cardiovascular ideal desde la infancia", ha zanjado Fuster.