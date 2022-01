Un estudio asocia las lombrices intestinales con una función pulmonar más baja y asma en hombres jóvenes

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha demostrado que los hombres más jóvenes expuestos al gusano redondo parásito 'Ascaris lumbricoides' han sufrido una reducción en la función pulmonar y tienen casi cinco veces más probabilidades de tener asma.

El artículo se ha publicado en la revista 'The Journal of Allergy and Clinical Immunology' y se ha realizado por una colaboración entre la Universidad de Bergen (Noruega), la Clínica Pulmonar del Hospital Universitario de Tartu (Estonia), la Universidad de Aarhus (Dinamarca), la Universidad de Birmingham (Inglaterra) y la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Entre las principales conclusiones del estudio, los investigadores han destacado que, entre las mujeres, la función pulmonar no fue significativamente menor en el 'Ascaris seropositivo'. De hecho, el seropositivo parecía tener menos asma que el resto. Esta es la primera investigación de este tipo que muestra diferencias de género sustanciales en términos de exposición a helmintos (gusanos parásitos) y resultados posteriores en humanos.

También los investigadores han determinado que la infección por 'Ascaris' en Europa podría ser un factor de riesgo pasado por alto para el asma y la salud respiratoria. Para las personas afectadas, esta infección puede resultar en un daño pulmonar grave con el riesgo de tener un deterioro a largo plazo de la función pulmonar.