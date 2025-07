Un estudio sobre asma revela un nuevo indicador para detectar el mal control de la enfermedad

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio sobre asma realizado por miembros de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha revelado un nuevo indicador para detectar el mal control de la enfermedad.

Así, el último número especial de la revista 'Journal of Clinical Medicine', dedicado íntegramente al asma, publica un artículo innovador desarrollado en el ámbito de la Atención Primaria por miembros del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.

El trabajo, titulado 'Too Much SAMA, Too Many Exacerbations: A Call for Caution in Asthma', se ha desarrollado en el marco del proyecto 'SELEIDA' por el doctor Fernando M. Navarro, del Centro de Salud Plaza Segovia, Valencia y la Clínica SLP, y el doctor José David Maya, perteneciente al Centro de Salud de Camas, Sevilla.

Según informa SEMERGEN, el proyecto 'SELEIDA' introduce un enfoque transformador en la atención a las enfermedades respiratorias. Además, asegura que esta publicación representa un hito en la práctica clínica al ser el primer trabajo a nivel mundial que analiza el papel del antagonista muscarínico de acción corta (SAMA) en el manejo del asma, en contraste con el ampliamente utilizado pero cada vez más cuestionado agonista beta-2 de acción corta (SABA).

Asimismo, la Sociedad resalta que muestra la relación entre la dispensación de cada cartucho de SAMA y el aumento de riesgo de exacerbación e identifica un umbral de utilización en relación al mal control en asma: a partir de 2,5 envases/año.

Por ello, destacan que este estudio rompe con la tradición centrada exclusivamente en la utilización de rescates con SABA como indicador de mal control y abre la puerta a utilizar la prescripción de rescates con SAMA no sólo como indicador de mal control, sino que también como un indicador de utilización de recursos sanitarios y de prescripción de corticoides orales o antibióticos.

Los resultados, obtenidos en un entorno real de Atención Primaria, aportan datos directamente aplicables a la práctica clínica cotidiana, refuerzan el papel de los profesionales de este nivel asistencial en la investigación y en la toma de decisiones terapéuticas basada en evidencia.

"Con este trabajo, no solo proponemos una reflexión crítica sobre el uso tradicional del SABA, sino que abrimos la puerta a repensar el concepto del control del asma desde una perspectiva más segura y personalizada", señalan los doctores Navarro y Maya.

SEMERGEN indica que el estudio pone de manifiesto un vacío clínico y normativo existente. "Aunque las principales guías internacionales en asma (GINA, GEMA, NICE) desaconsejan el uso de SABA en monoterapia y han establecido umbrales de riesgo clínico (=3 envases/año), no existe actualmente ninguna recomendación específica respecto al uso de SAMA, pese a su utilización frecuente en la práctica asistencial diaria", añade la Sociedad.

Los autores proponen que el uso recurrente de SAMA sea considerado un indicador de alerta clínica precoz, fácilmente cuantificable mediante historia clínica electrónica, y susceptible de integración en sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones.