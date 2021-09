Estreñimiento vs síndrome de intestino irritable: pautas para enmarcarlos

MADRID, 20 Sep. (EDIZIONES) -

En el estreñimiento, en algunas ocasiones, existe un importante solapamiento con el Síndrome de Intestino Irritable (SII), sobre todo por la presencia de dolor abdominal, afirma la Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD), y en tales casos dice que se cataloga como 'SII subtipo estreñimiento'.

Por eso, no siempre padecer estreñimiento es síntoma de un SII, ni tampoco el colon irritable tiene por qué implicar un estreñimiento, ¿cómo diferenciar entonces ambas entidades?¿Cuándo un estreñimiento se considera SII?

Para poder entenderlo un poco mejor entrevistamos en Infosalus a la doctora Susana Jiménez Contreras, especialista colaboradora de la FEAD, quien remarca que la principal diferencia entre el estreñimiento crónico y el SII tipo estreñimiento (antiguamente conocido como colon irritable tipo estreñimiento) es la presencia de dolor y de distensión abdominal.

"En el estreñimiento crónico la persona tiene dificultad para ir al baño, pero no presenta dolor, ni distensión; si están presentes, se cataloga como SII subtipo estreñimiento. Además, SII no es sinónimo de estreñimiento porque es una entidad más amplia que abarca no sólo a pacientes con estreñimiento, sino también con diarrea o con alternancia de diarrea y de estreñimiento", aclara la experta.

Entonces, ¿por qué muchas veces al tener estreñimiento se encasillan a estos pacientes como colon irritable? La doctora explica que probablemente porque al ser dos procesos crónicos en los que el denominador común es el estreñimiento pueden solaparse o confundirse. "A veces un mismo paciente, dependiendo de que tenga dolor o no en un determinado periodo, podría ser diagnosticado de estreñimiento crónico o SII-estreñimiento sin que ninguno de los dos diagnósticos fuera erróneo", subraya.

Para diagnosticar SII Jiménez Contreras precisa que existen unos criterios diagnósticos "definidos y claros" que permiten su diagnóstico; siendo los principales problemas que se plantean en el diagnóstico del SII los siguientes:

- Que no disponemos de una prueba diagnóstica concreta para su diagnóstico, sino que es un diagnóstico clínico, es decir, basado en síntomas.

- Que estos síntomas pueden estar presentes en otras patologías, también frecuentes, y que con ayuda de la entrevista con el paciente y, en algunos casos, de la realización de determinadas pruebas diagnósticas, podremos descartar para afianzar el diagnóstico de SII.

TRATAMIENTO

En cuanto a si el tratamiento de las personas con colon irritable y el estreñimiento es similar, la especialista en Aparato Digestivo señala que sí, habiendo que tratar el estreñimiento en ambos casos (en el caso del SII-estreñimiento con laxantes que no aumenten la distensión abdominal) y, además, en el SII, hay que tratar la distensión y el dolor abdominal.

En última instancia, la colaboradora de la Fundación Española de Aparato Digestivo destaca que no hay que preocuparse si una persona joven, sin patologías de base, es diagnosticada de estreñimiento crónico o SII simplemente con la entrevista clínica y una analítica básica, ya que la realización de pruebas no va a ser necesaria en todos los casos. "Estas pruebas complementarias se indicarán según cada paciente, la presencia de signos o síntomas de alarma y su patología de base", concluye la doctora Jiménez.