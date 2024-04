Esto es lo que debes saber sobre la clorhexhidina, tan empleada en odontología, pero con la que tener cuidado

MADRID, 22 Abr. (EDIZIONES) -

La clorhexidina es un compuesto químico con propiedades antisépticas y desinfectantes. Se emplea muy a menudo en los tratamientos odontológicos y es que es efectiva contra una amplia gama de microorganismos, incluyendo bacterias, virus y hongos.

"Debido a su amplio espectro de acción, la clorhexidina es frecuentemente utilizada en el campo de la salud, especialmente en la odontología, para el control de la placa bacteriana y la prevención de infecciones orales", asegura en una entrevista con Infosalus el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas.

Así, este experto enumera las principales indicaciones de la clorhexidina en odontología:

·Prevención y tratamiento de la gingivitis: ayuda a reducir la inflamación y el sangrado de las encías.

·Mantenimiento de la higiene oral postquirúrgica: se utiliza después de procedimientos dentales para prevenir infecciones.

·Tratamiento de periodontitis: como parte del tratamiento de enfermedades de las encías.

·Desinfección de prótesis dentales: puede ser utilizada para limpiar aparatos removibles.

·Antes y después de intervenciones quirúrgicas dentales: para reducir el riesgo de infecciones.

CÓMO DEBE EMPLEARSE

Ahora bien, los pacientes deben tener cuidado y ser cautelosos con su empleo, y siempre seguir las indicaciones que su odontólogo o dentista le marquen al respecto.

El doctor Castro apunta en este sentido que la clorhexidina se puede encontrar de varias formas, incluyendo enjuagues bucales, geles, barnices, espráis, y soluciones para irrigación. Aquí indica el presidente de los dentistas que su modo de empleo dependerá de la forma de dispensación:

·Enjuagues bucales: se recomienda enjuagar la boca con la solución de clorhexidina de 30 segundos a 1 minuto, generalmente dos veces al día, o según indicación del dentista.

·Geles y espráis: aplicar directamente en la zona afectada o siguiendo las instrucciones específicas del producto.

·Los barnices son de uso exclusivamente profesional, aplicándose en clínica. No se debe ingerir, según asevera este especialista, al tiempo que indica que se debe evitar el contacto con los ojos. "Puede causar manchas en los dientes si se usa a largo plazo; sin embargo, estas manchas pueden ser eliminadas por un profesional dental.

Además, puede alterar la sensación del gusto mientras se está utilizando", añade. Al mismo tiempo, subraya que no se debe usar en personas con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina, al tiempo que se debe emplear con precaución en niños, y sólo bajo la supervisión de un adulto. "Se puede adquirir en farmacias. No se requiere receta para comprar las formas de uso tópico, como los enjuagues bucales, pero siempre es recomendable consultar a un dentista antes de su uso por si es conveniente usarla o no", remarca el doctor Castro.

En último lugar, recuerda este especialista que la clorhexidina también se utiliza en el ámbito médico para la limpieza de la piel antes de los procedimientos quirúrgicos, y para el cuidado de heridas, demostrando su versatilidad como antiséptico. "Aunque es muy efectiva, su uso, cuando está indicada, debe ser parte de una rutina de higiene oral integral, que incluya cepillado regular, higiene interdental y visitas periódicas al dentista", concluye el presidente del Consejo General de Dentistas.