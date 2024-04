MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estilo de vida saludable puede compensar los efectos de los genes que acortan la vida en más de un 60%, sugiere un análisis de los hallazgos de varios grandes estudios a largo plazo, publicado en línea en la revista 'BMJ Evidence Based Medicine' por la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, Hangzhou, China.

Si bien los genes y el estilo de vida parecen tener un efecto aditivo en la esperanza de vida de una persona, un estilo de vida poco saludable está relacionado de forma independiente con un riesgo 78% mayor de morir antes de tiempo, independientemente de la predisposición genética, indica la investigación.

La puntuación de riesgo poligénico (PRS) combina múltiples variantes genéticas para llegar a la predisposición genética general de una persona a una vida más larga o más corta. Y el estilo de vida (consumo de tabaco, consumo de alcohol, calidad de la dieta, cuota de sueño y niveles de actividad física) es un factor clave. Pero no está claro hasta qué punto un estilo de vida saludable podría compensar la predisposición genética a una esperanza de vida más corta, dicen los investigadores.

Para explorar esto más a fondo, recurrieron a un total de 353.742 adultos, reclutados en el Biobanco del Reino Unido entre 2006 y 2010, y cuya salud fue rastreada hasta 2021 Se derivó una puntuación de riesgo poligénico para los riesgos de vida larga (20 % de los participantes), intermedio (60 %) y corto (20 %), utilizando datos del estudio de cohorte LifeGen.

De esta forma, una puntuación ponderada de estilo de vida saludable, que incluía no fumar actualmente, consumo moderado de alcohol, actividad física regular, forma corporal saludable, sueño adecuado y una dieta saludable, se clasificó en favorable (23% de los participantes), intermedia (56%), y estilos de vida desfavorables (22%), según datos del estudio estadounidense NHANES.

Durante un período de seguimiento promedio de casi 13 años, murieron 24.239 participantes. Aquellos genéticamente predispuestos a una vida corta tenían un 21% más de probabilidades de morir prematuramente que aquellos genéticamente predispuestos a una vida larga, independientemente de su estilo de vida.

De manera similar, aquellos que tenían un estilo de vida desfavorable tenían un 78% más de probabilidades de morir antes de tiempo que aquellos con un estilo de vida favorable, independientemente de su predisposición genética.

Y aquellos con alto riesgo genético de una vida más corta y que tenían un estilo de vida desfavorable tenían el doble de probabilidades de morir que aquellos genéticamente predispuestos a una vida larga y que tenían un estilo de vida favorable.

Cuatro factores en particular parecían constituir la combinación óptima de estilo de vida: no fumar; actividad física regular; sueño nocturno adecuado; y una dieta saludable. Se trata de un estudio observacional y, como tal, no se pueden llegar a conclusiones definitivas sobre causa y efecto, además de que los investigadores reconocen varias limitaciones de sus hallazgos.

Por ejemplo, el estilo de vida se evaluó sólo en un momento determinado, y las opciones de estilo de vida difieren según la edad. Los participantes también eran todos de ascendencia europea, lo que puede limitar la generalización de los hallazgos, dicen los investigadores.

Sin embargo, sugieren que sus hallazgos indican que el riesgo genético de una vida más corta o de una muerte prematura podría verse compensado por un estilo de vida favorable en aproximadamente un 62%.

Aquellos con alto riesgo genético de tener una esperanza de vida más corta podrían extender su esperanza de vida en casi 5,5 años a la edad de 40 años con un estilo de vida saludable, sugieren, añadiendo que dado que los hábitos de estilo de vida tienden a consolidarse antes de la mediana edad, se deben tomar medidas para mitigar la predisposición genética. antes de eso se necesitan medidas para acortar la vida.

"Este estudio aclara el papel fundamental de un estilo de vida saludable a la hora de mitigar el impacto de los factores genéticos en la reducción de la esperanza de vida", concluyen. "Las políticas de salud pública para mejorar los estilos de vida saludables servirían como potentes complementos de la atención sanitaria convencional y mitigarían la influencia de los factores genéticos en la esperanza de vida humana".