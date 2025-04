Especialistas alertan del aumento de la diabetes por los casos de obesidad y apelan a la concienciación

A Coruña acoge hasta el viernes un congreso con 1.500 profesionales de distintas disciplinas

A CORUÑA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Especialistas en el tratamiento de la diabetes han alertado sobre el aumento de esta enfermedad y han apostado por la innovación y la concienciación para luchar contra esta dolencia que tiene "poca visibilidad". Así lo han expuesto en la presentación del XXXVI Congreso Nacional de Diabetes, que se celebra desde este miércoles y hasta el viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco).

En rueda de prensa, el doctor Antonio Pérez, presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, ha explicado que esta patología aumenta en España, "especialmente diabetes tipo 2, por un elemento clave, la obesidad". "Mientras no mejoremos esto, vamos a tener más diabetes", ha advertido tras insistir en que "el 70% de los pacientes no tendrían diabetes tipo 2 si no hubiera obesidad".

En este sentido, ha hecho hincapié en que se trata de una dolencia que tiene "poca visibilidad" y por este motivo "cuesta mucho que se muevan recursos para mejorar la atención de los pacientes". "Tenemos que asumir que la diabetes es un problema de salud muy importante, una carga para la sociedad y para los pacientes porque afecta a la calidad de vida de forma drástica".

"Tenemos que luchar por innovar y poder aplicar y que llegue toda esta innovación", ha recalcado. "El paciente tiene que estar educado desde el principio de la enfermedad y tiene que ser un agente activo", ha dicho para señalar que "la prevención es fundamental, cuando llega al sistema sanitario es tarde, hay que empezar en la escuela y actuar a todos los niveles".

CONGRESO

Respecto al encuentro, ha expuesto que en él se va a tratar "todo de la diabetes, aspectos novedosos" tras mostrarse "satisfecho por la gran innovación a todos los niveles, desde prevención a las complicaciones"

En la misma línea, el nuevo presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED), Francisco Javier Ampudia-Blasco, ha indicado que este congreso "intenta integrar las diferentes sensibilidades e intereses dentro de la SED" .

Por su parte, la doctora María José Picón César, presidenta del comité científico, ha señalado que en el mismo se plantean "diferentes perspectivas de diferentes profesionales" para apuntar que el objetivo es que cuando termine los profesionales vuelvan "al lugar de trabajo cambiando algo de lo que hacemos todos los días".

Asimismo, en su intervención, la presidenta del comité organizador, María Teresa Martínez Ramonde, ha aseverado que los centros gallegos "no tienen nada que envidiar a otros hospitales de España" en este ámbito.

PROGRAMA

En congreso, se dan cita unos 1.500 profesionales, entre investigadores, clínicos y estudiantes de numerosas disciplinas biomédicas, con un variado perfil profesional, desde profesionales de enfermería, médicos de distintas especialidades, educadores o psicólogos, entre otros.

Además, fuera del programa científico, habrá una mañana dedicada y abierta a los pacientes, con una mesa redonda y actividades al aire libre.

Entre los temas que se abordarán, con el foco puesto en mostrar los retos y avances en el manejo de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y sus complicaciones, se hablará de regeneración de páncreas, de nuevas dianas terapéuticas o el abordaje nutricional personalizado.