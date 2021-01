En España ya se han confirmado 88 casos de la cepa británica y cerca de 200 están investigándose

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

En España ya se han confirmado 88 casos de la cepa británica de coronavirus y cerca de 200 están investigándose, según ha confirmado en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

No obstante, ha asegurado que, por ahora, esta cepa no ha ocupado en España el "nicho ecológico" como sí lo ha hecho en el Reino Unido o, incluso, en Irlanda, por lo que ha asegurado que el incremento de casos que se está produciendo en España no se puede achacar a esta cepa.

"Por ahora ha tenido un efecto muy pequeño en España. A todos nos preocupa esta cepa desde el primer momento en el que se detecto, pero hay que esperar más tiempo a ver qué pasa con la evolución de los casos asociados a esta cepa", ha apostillado Simón.

En este sentido, ha informado de que en España se está secuenciando el virus y que, de hecho, es ahora mismo el país de la Unión Europea que más secuencias pone a disposición de las bibliotecas internacionales, si bien está todavía "muy lejos" de lo que realiza el Reino Unido.

"El Reino Unido secuencia por debajo del 10 por ciento, algo que está muy por encima de lo que hace cualquier otro país de Europa. Sin embargo, en España se secuencia por encima del 0,5 por ciento y somos el país europeo que más lo realiza", ha zanjado Simón.