En España se registraron casi 30.000 casos de infección gonocócica, sífilis, clamidia y linfogranuloma venéreo en 2018

Close up of female feet. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SANTIAGO NUNEZ

En los últimos años se ha producido un aumento de las infecciones de transmisión sexual, según los últimos datos dados por el Ministerio de Sanidad, referentes a 2018, en España se registraron 29.514 casos notificados de infección gonocócica, sífilis, clamidia y linfogranuloma venéreo; además, este mismo año se notificaron 3.244 nuevos diagnósticos de VIH, 83,1% fueron de transmisión sexual.

Y desde 2001, las tasas de infección gonocócica registran un ascenso continuado. Entre 2013 y 2017 se ha producido un importante incremento, con una subida media anual del 27,3%, según los últimos datos de vigilancia epidemiológica, que recoge anualmente el Instituto de Salud Carlos III. Las tasas más elevadas se dan en hombres, y la infección por gonococo alcanza la tasa más elevada, 98,8 casos por 100.000 habitantes, en población de entre 20 y 24 años.

Por su parte, la sífilis registra un incremento menos acusado aunque en el año 2018 se contabilizan las tasas más elevadas desde que se recogen los datos, 10,87 por cien mil habitantes frente al 2,57 de 1995; al igual que en la gonorrea, las tasas fueron más elevadas en hombres que en mujeres pero, en este caso, el grupo de edad más afectado es el de 25 a 34 años, y la clamidia cuyas tasas más altas se produjeron entre los 20 y 24 años y más en mujeres que en hombres.

No es un problema exclusivo en España, el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se estima que se produjeron 376 millones de nuevas ITS por clamidia, sífilis, infección gonocócica y tricomonas durante el año 2016, lo que supone un millón de nuevos diagnósticos al día. Otras ITS, como las producidas por herpes simple o por el virus del papiloma humano también se encuentran al alza.

Y, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), también se observa una tendencia creciente en las principales ITS en Europa. La infección por clamidia presenta las tasas más elevadas de incidencia, que no descienden en el periodo 2009-2018, afecta principalmente a jóvenes entre 15 y 24 años y es más frecuente en mujeres. En el caso de la sífilis y la infección gonocócica, se mantiene una tendencia ascendente con afectación de hombres adultos jóvenes entre 25 y 34 años en el caso de la sífilis y de 20 a 24 años en la infección gonocócica.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad y Cruz Roja Española presentan la campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual entre jóvenes 'Me gusto. Quiérete mucho. En tus relaciones usa protección', realizada en el marco del convenio, suscrito el pasado 19 de junio con el fin de llevar a cabo actividades de información y prevención del VIH, infecciones de trasmisión sexual, tuberculosis y hepatitis c.

El objetivo principal de la campaña es informar y sensibilizar a la población joven sobre la importancia de la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), y concienciarla sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad individual en la mejora de su salud sexual y de las personas con las que se relacionan.

"La campaña responde asimismo al problema que supone para la salud pública el incremento de la incidencia de infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes", señala Sanidad, que realizará principalmente la difusión de la campaña a través de redes sociales y plataformas 'on line' de interés para la población joven.

También se distribuirán materiales de prevención (preservativos, lubricantes y barreras de látex) entre las personas usuarias de los servicios brindados por Cruz Roja Española, participantes de Cruz Roja Juventud y entre toda la población adolescente y joven de cada ámbito territorial a la que se tenga acceso.