¿El entrenamiento musical hace que los niños sean más inteligentes?

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenamiento musical no tiene un impacto positivo en las habilidades cognitivas de los niños, como la memoria y el rendimiento académico, como las matemáticas, la lectura o la escritura, según un estudio publicado en la revista 'Memory & Cognition'.

Los ensayos de investigación anteriores, realizados para examinar un posible vínculo causal entre el entrenamiento musical y el rendimiento cognitivo y académico mejorado, han llegado a conclusiones inconsistentes, y algunos sugieren que puede haber un vínculo entre el entrenamiento musical y un mejor rendimiento cognitivo y académico y otros encuentran poco efecto.

Los investigadores Giovanni Sala, de la Universidad de Salud de Fujita, en Japón, y Fernand Gobet, de la London School of Economics and Political Science, en Reino Unido, examinaron la evidencia experimental existente sobre el impacto de la formación musical en las habilidades cognitivas no musicales de los niños y el rendimiento académico.

Los autores volvieron a analizar los datos de 54 estudios anteriores realizados entre 1986 y 2019, sobre un total de 6.984 niños. Descubrieron que el entrenamiento musical parecía ser ineficaz para mejorar las habilidades cognitivas o académicas, independientemente del tipo de habilidad (como verbal, no verbal, relacionada con la velocidad, etc.), la edad de los participantes y la duración del entrenamiento musical.

Al comparar entre las investigaciones individuales incluidos en su metanálisis, los autores encontraron que los estudios con un diseño de estudio de alta calidad, como los que usaban un grupo de controles activos: niños que no aprendieron música sino que aprendieron una habilidad diferente, tales como el baile o los deportes, no mostraron ningún efecto de la educación musical en el rendimiento cognitivo o académico.

Se encontraron pequeños efectos en estudios que no incluyeron controles o que no asignaron al azar a los participantes a grupos de control (los que recibieron entrenamiento diferente o ningún entrenamiento) y grupos de intervención (los que recibieron entrenamiento musical).

Giovanni Sala, el autor principal, señala que el estudio "muestra que la idea común de que 'la música hace que los niños sean más inteligentes' es incorrecta. En el aspecto práctico, esto significa que enseñar música con la única intención de mejorar las habilidades cognitivas o académicas de un niño puede ser no tiene sentido".

En este sentido, añade que, "si bien el cerebro puede entrenarse de tal manera que si tocas música, mejoras en la música, estos beneficios no se generalizan de tal manera que si aprendes música, también mejorarás en matemáticas. El optimismo de los investigadores sobre los beneficios del entrenamiento musical parecen no estar justificados y pueden derivarse de una mala interpretación de los datos empíricos anteriores", apunta.

Por su parte, Fernand Gobet, también autor del estudio, agrega que "el entrenamiento musical puede ser beneficioso para los niños, por ejemplo, al mejorar las habilidades sociales o la autoestima. Ciertos elementos de la instrucción musical, como la notación musical aritmética, podrían usarse para facilitar el aprendizaje en otras disciplinas".

Los autores advierten de que se han realizado muy pocos estudios para llegar a una conclusión definitiva sobre los posibles efectos positivos de la educación musical sobre las características no académicas o cognitivas.